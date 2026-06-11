A unas horas del silbatazo inicial del Mundial de Futbol 2026 en el Estadio Ciudad de México, el sector privado confía en que la derrama económica estimada que generará el torneo superará la pérdida de productividad de empleados interesados en ver los encuentros.

Según especialistas y representantes de organismos empresariales, hay optimismo en que, con base en esquemas de flexibilidad laboral y el alza en el consumo que se generará entre hoy y el 19 de julio, el evento deportivo arrojará un impacto económico positivo, en particular en las tres localidades que albergarán partidos: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Fuente: IMSS y Banamex

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), Octavio de la Torre, dijo que “la productividad no debe estar peleada con el desempeño ni con el Mundial”.

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En entrevista con EL UNIVERSAL, mencionó que se puede disfrutar de manera responsable del Mundial, atendiendo las responsabilidades que tienen las empresas “como parte de un motor que económicamente sigue circulando”. Explicó que un negocio familiar difícilmente va a cerrar para ver todos los partidos de la justa deportiva, pero es posible identificar y definir turnos y actividades.

Se trata de alcanzar un equilibrio, mencionó De la Torre. Debe cuidarse que no haya “una falta de participación o que el trabajador no llegue a cubrir sus actividades porque está disfrutando de actividades mundialistas”.

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Se espera que el ausentismo y relajación en el ámbito laboral se presente mayormente los días en que tendrá partido la Selección Mexicana, “pero hay consenso por parte de dueños de negocios de habilitar espacios para que las personas puedan disfrutar dentro de las propias instalaciones”.

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Otra opción es que se permita laborar a distancia, bajo el esquema de home office, “pero cumpliendo con las responsabilidades”, dijo el representante del comercio organizado del país.

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Reto empresarial

De acuerdo con un estudio de UKG, plataforma de inteligencia artificial para recursos humanos, el Mundial pondrá a prueba la agilidad de la fuerza laboral.

El ejercicio, realizado con 8 mil empleados en Australia, Canadá, Francia, Alemania, México, Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos, estima que el torneo podría generar pérdidas de productividad por un monto cercano a 300 mil millones de pesos.

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El análisis estimó que en México la afectación a la productividad causada por el ausentismo durante el torneo se podría reflejar en pérdidas por 6 mil 400 millones de pesos.

Sin embargo, Moody’s Local México estimó que la derrama turística por el Mundial ascenderá a casi 18 mil millones de pesos en México, pero su impacto sobre la economía, los gobiernos locales y el sistema financiero sería acotado, ya que el país albergará sólo 13 de los 104 partidos del torneo.

En su escenario base, prevé la llegada de 768 mil visitantes a las sedes mexicanas, de los cuales 521 mil serían turistas nacionales y 247 mil extranjeros.

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La cifra se ubica muy por debajo de algunas proyecciones oficiales que estimaban hasta 5.5 millones de visitantes.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) coincidió en que hay una total disposición de las empresas de “implementar esquemas de home office, trabajo híbrido o modalidades flexibles en aquellos casos donde resulte viable y no afecte la productividad, la producción o la prestación de servicios”.

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Sin embargo, el sindicato patronal destacó que hay actividades industriales, logísticas, comerciales y de distribución que dependen de una continuidad operativa.

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La directora de operaciones de ManpowerGroup, Beatriz Robles, recordó que, con base en una encuesta realizada en el Mundial anterior, 77% de los empleados dijeron que iban a ver los partidos y 44% los vería durante la jornada laboral.

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“Los partidos en México van a ocurrir durante el tiempo de la jornada laboral, que es de las 08:00 a las 17:00 horas, o de las 09:00 a las 18:00 horas, por lo que más vale estar preparados, ya que hay intención de los trabajadores de ver el Mundial”, dijo.

De ahí que es importante que las empresas sean flexibles al permitir ver los partidos, creando un buen ambiente laboral, pero garantizando la entrega de resultados, agregó Robles.

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A su vez, el socio director de la empresa de comunicación y marketing Apolo 25, Jorge Sánchez, afirmó “hay que ser realistas del lado del colaborador y del liderazgo, y que entender cómo disfrutar de esta fiesta, siendo productivos, poniendo reglas claras y siendo flexibles”.

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