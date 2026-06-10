Por manipular precios de rentas de locales comerciales, la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) impuso sanciones por más de 500 millones de pesos a empresas inmobiliarias.

Las sanciones va contra: Grupo Danhos, Grupo GICSA, El Puerto de Liverpool, Acosta Verde, Grupo Comercial Chedraui, Desarrolladora Mexicana de Inmuebles (DMI) y Grupo Aryba, así como a la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) y a varias personas físicas por participar en acuerdos ilegales de manipulación de precios.

El hecho se realizó durante la pandemia de Covid-19, tiempo en que “las empresas sancionadas, se coordinaron para fijar descuentos máximos y para el no otorgamiento de estos para los inquilinos de los locales de sus centros comerciales”.

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La Comisión Nacional Antimonopolio dijo que “a pesar de las dificultades derivadas del cierre de actividades, la ley y la normativa en materia de competencia económica seguían aplicando, por lo que las empresas no debían coordinarse con sus competidores”.

En un comunicado, el organismo dijo que de acuerdo con la legislación actual las empresas pueden establecer “libre y unilateralmente los descuentos que están dispuestas a negociar con sus locatarios, la práctica sancionada consistió en coordinar el ofrecimiento de descuentos previamente acordados entre competidores”.

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Agregó que el ponerse de acuerdo para establecer descuentos se considera una práctica anticompetitiva en el sector inmobiliario porque no solamente se afecta los costos de los comercios, también el empleo y los precios de bienes y servicios que ahí se ofrecen.

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Por lo que la decisión de esas empresas sancionadas de dar descuentos de manera coordinada afecta a personas y empresas que dependen de la renta de locales comerciales.

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