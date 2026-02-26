Empresarios del sector inmobiliario de Aguascalientes anunciaron una inversión de 3 mil 100 millones de pesos para el desarrollo de un complejo urbano en el nororiente de la capital, proyecto que fue presentado a la gobernadora, Tere Jiménez Esquivel.

El plan contempla la creación del llamado “Distrito Gómez Morín”, donde se prevé la construcción de tres desarrollos residenciales, dos hospitales, una plaza comercial, un hotel y una estación de servicio.

Durante el encuentro, la mandataria estatal agradeció a los directivos de Grupo Plusvalterra y Grupo Pabeluma por mantener su confianza en la entidad y apostar por su crecimiento económico.

“Gracias por seguir confiando en Aguascalientes y por contribuir al desarrollo del estado. Desde el Gobierno seguiremos trabajando para ofrecer un entorno seguro y competitivo para quienes invierten aquí”, expresó la mandataria estatal, al reiterar su respaldo a los empresarios.

Por su parte, Christian Alberto Aldana Ramírez, director general de Grupo Plusvalterra, explicó que el complejo abarcará 22 hectáreas y que ya registra avances significativos con la construcción de dos de los tres fraccionamientos proyectados, los cuales sumarán 480 viviendas residenciales.

Gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez Esquivel (26/02/2026). Foto: Especial

El desarrollo incluirá también un centro comercial con 130 locales, dos hospitales con 600 consultorios, un hotel de 100 habitaciones y una gasolinera. De acuerdo con los inversionistas, el proyecto se ubica en las inmediaciones de la avenida Gómez Morín y se estima que quede concluido en un plazo aproximado de cuatro años.

“Somos de Aguascalientes y queremos seguir impulsando la economía local con inversiones que fortalezcan los sectores comercial, habitacional y de servicios”, señaló Aldana Ramírez.

En la reunión, realizada en Palacio de Gobierno, participaron también legisladores y funcionarios estatales vinculados al desarrollo económico, así como socios y directivos de las empresas involucradas en el proyecto.

