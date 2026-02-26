Más Información
Empresarios del sector inmobiliario de Aguascalientes anunciaron una inversión de 3 mil 100 millones de pesos para el desarrollo de un complejo urbano en el nororiente de la capital, proyecto que fue presentado a la gobernadora, Tere Jiménez Esquivel.
El plan contempla la creación del llamado “Distrito Gómez Morín”, donde se prevé la construcción de tres desarrollos residenciales, dos hospitales, una plaza comercial, un hotel y una estación de servicio.
Durante el encuentro, la mandataria estatal agradeció a los directivos de Grupo Plusvalterra y Grupo Pabeluma por mantener su confianza en la entidad y apostar por su crecimiento económico.
“Gracias por seguir confiando en Aguascalientes y por contribuir al desarrollo del estado. Desde el Gobierno seguiremos trabajando para ofrecer un entorno seguro y competitivo para quienes invierten aquí”, expresó la mandataria estatal, al reiterar su respaldo a los empresarios.
Por su parte, Christian Alberto Aldana Ramírez, director general de Grupo Plusvalterra, explicó que el complejo abarcará 22 hectáreas y que ya registra avances significativos con la construcción de dos de los tres fraccionamientos proyectados, los cuales sumarán 480 viviendas residenciales.
El desarrollo incluirá también un centro comercial con 130 locales, dos hospitales con 600 consultorios, un hotel de 100 habitaciones y una gasolinera. De acuerdo con los inversionistas, el proyecto se ubica en las inmediaciones de la avenida Gómez Morín y se estima que quede concluido en un plazo aproximado de cuatro años.
“Somos de Aguascalientes y queremos seguir impulsando la economía local con inversiones que fortalezcan los sectores comercial, habitacional y de servicios”, señaló Aldana Ramírez.
En la reunión, realizada en Palacio de Gobierno, participaron también legisladores y funcionarios estatales vinculados al desarrollo económico, así como socios y directivos de las empresas involucradas en el proyecto.
