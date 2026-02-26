Zacatecas.- Tras la vinculación a proceso y bajo un procedimiento abreviado, este jueves se dictó una sentencia condenatoria de 50 años de prisión en contra de “El Chikis”, quien asesinó a sus padres y a su hermana, además de fijarle un pago por la reparación del daño de las tres víctimas mortales que supera los 4.7 millones de pesos.

Cabe mencionar que también en esa masacre ocurrida el pasado sábado en el municipio de Fresnillo, el multihomicida atentó contra la vida de uno de sus hermanos que tiene discapacidad, quien resultó herido con lesiones de arma punzocortante y fue hospitalizado, quien actualmente reporta un estado de salud estable.

En entrevista el fiscal Cristian Camacho Osnaya, confirmó que los delitos que se le imputaron a Efraín “El Chikis” fue por parricidio por quitar la vida a su papá, así como por el doble feminicidio por causarle la muerte a su madre y hermana, aunado al de homicidio calificado en grado de tentativa por atentar contra la vida de su otro hermano.

Mencionó que estos resultados se determinaron hoy dentro de la audiencia inicial, luego un procedimiento abreviado, la autoridad judicial determinó que por concepto de reparación del daño el pago fuera de un millón 575 mil 200 pesos por cada víctima de parricidio y feminicidio, así como 101 mil pesos por los gastos funerarios.

También se le impuso el pago de una multa 365 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que equivaldría a más de 42 mil pesos, de acuerdo a los valores oficiales para este año establecidos por el INEGI, la UMA diaria es de 117.31 pesos.

El fiscal explicó que respecto a la resolución referente a la reparación del daño por la tentativa de homicidio cometida contra el hermano se deja para la etapa de ejecución.

Consideró que esta tragedia que se enmarca dentro de un caso de violencia intrafamiliar también obliga a la reflexión como autoridades y sociedad, al insistir que es un hecho delictivo de alto impacto, por reunir diversas causas que implican atención en materia de salud pública y consumo de drogas, las cuales derivan en atender y denunciar las conductas de alerta, ya que se tiene conocimiento en las primeras investigaciones que la comunidad tenía conocimiento de la violencia que existía en el entorno de esta familia, principalmente cuando el hoy multihomicida consumía drogas.

Suman tres feminicidios

El fiscal zacatecano mencionó que en lo que va del año suman tres casos de feminicidios y todo han ocurrido en el municipio de Fresnillo, sin embargo, dijo que en todos los casos se tiene indicios que esos hogares hubo alertas de violencia intrafamiliar que no se atendieron a tiempo.

Esto en relación a que el pasado 15 de febrero se reportó la desaparición de una enfermera de nombre María del Socorro, de 37 años de edad, quien fue encontrada sin vida el 18 de febrero en un arroyo, ubicado sobre un camino rural y se determinó que la causa de muerte fue por asfixia por estrangulamiento.

Mencionó que la denuncia de desaparición fue interpuesta el 16 de febrero por Rosa Esthela “N”, quien era su pareja, pero al realizar las investigaciones se encontraron inconsistencias que les permitió esclarecer el hecho y confirmar que la agresora era su propia pareja, quien a los pocos días fue detenida.

Incluso, mencionó que también este jueves Rosa Esthela fue vinculada a proceso en el que se determinará si también se acoge a un procedimiento abreviado para que se emita la sentencia.

Cristian Camacho mencionó que en ambos casos, los tres feminicidios se han esclarecido con rapidez y se ha logrado también la detención de los agresores, de igual manera, destacó que la pronta sentencia del parricida y feminicida, “se obtuvo derivado del trabajo obtenido en conjunto de los fiscales adscritos a la Vicefiscalía de Fresnillo y de la Fiscalía Especializada en Atención contra las Mujeres por Razones de Género”.

cdm