Zacatecas.- Las autoridades detuvieron a Efraín “N”, alias “El Chikis”, de 26 años, quien bajo los influjos de las drogas asesinó a sus padres y a su hermana, además de dejar gravemente herido a su hermano que tiene discapacidad.

Tras cometer esta masacre con arma punzocortante el pasado fin de semana, las autoridades realizaron un operativo de búsqueda y finalmente logró ser detenido y fue puesto a disposición de la autoridad judicial para que sea vinculado a proceso.

El fiscal Cristian Camacho Osnaya precisó que el Ministerio Público le imputará tres delitos: parricidio por quitarle la vida a su papá, así como el de feminicidio por la muerte de su madre y hermana y también el de homicidio calificado en grado de tentativa.

La comunidad de Plateros se congregó este lunes para dar el último adiós a las tres víctimas mortales. Foto: Reynaldo Beache/ EL UNIVERSAL

Consideró que este caso, aparte de ser una verdadera tragedia, “es un hecho delictivo de alto impacto, porque reúne diversas hipótesis y causas que implican salud pública, consumo de droga y sustancias nocivas debido a la adicción del agresor”.

Mencionó que al ver este caso de violencia intrafamiliar se pueden apreciar las consecuencias que genera el abandono de la familia y de la sociedad, porque lamentablemente, en este caso en concreto no existía denuncia alguna, sin embargo, al recabar entrevistas de vecinos y diversos comentarios vertidos en las redes sociales, se ha mencionado que era recurrente que en dicho domicilio había un entorno de violencia, principalmente, cuando el sujeto detenido consumía drogas.

Asesinan a familia en Zacatecas: María, Efraín y Mayra. Foto: Reynaldo Beache/ EL UNIVERSAL

Este hecho causó gran conmoción en la comunidad de Plateros, cuya población se congregó este lunes para dar el último adiós a las tres víctimas mortales: María, Efraín y Mayra, de 56, 60 y 30 años de edad, respectivamente.

