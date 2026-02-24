Más Información
Zacatecas.- Las autoridades detuvieron a Efraín “N”, alias “El Chikis”, de 26 años, quien bajo los influjos de las drogas asesinó a sus padres y a su hermana, además de dejar gravemente herido a su hermano que tiene discapacidad.
Tras cometer esta masacre con arma punzocortante el pasado fin de semana, las autoridades realizaron un operativo de búsqueda y finalmente logró ser detenido y fue puesto a disposición de la autoridad judicial para que sea vinculado a proceso.
El fiscal Cristian Camacho Osnaya precisó que el Ministerio Público le imputará tres delitos: parricidio por quitarle la vida a su papá, así como el de feminicidio por la muerte de su madre y hermana y también el de homicidio calificado en grado de tentativa.
Consideró que este caso, aparte de ser una verdadera tragedia, “es un hecho delictivo de alto impacto, porque reúne diversas hipótesis y causas que implican salud pública, consumo de droga y sustancias nocivas debido a la adicción del agresor”.
Mencionó que al ver este caso de violencia intrafamiliar se pueden apreciar las consecuencias que genera el abandono de la familia y de la sociedad, porque lamentablemente, en este caso en concreto no existía denuncia alguna, sin embargo, al recabar entrevistas de vecinos y diversos comentarios vertidos en las redes sociales, se ha mencionado que era recurrente que en dicho domicilio había un entorno de violencia, principalmente, cuando el sujeto detenido consumía drogas.
Este hecho causó gran conmoción en la comunidad de Plateros, cuya población se congregó este lunes para dar el último adiós a las tres víctimas mortales: María, Efraín y Mayra, de 56, 60 y 30 años de edad, respectivamente.
Riña termina en asesinato de joven en municipio de Yucatán; fue interceptado por varios sujetos y atacado con un rifle
