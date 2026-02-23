Cuernavaca, Mor.- Policía Morelos y fuerzas castrenses detuvieron en esta ciudad a Edgar “N”, de 38 años, alias “El Conta y/o El Gordo”, junto a una mujer, ambos considerados operadores financieros del grupo delictivo “Unión Tepito”, encabezado por Milton Jair “N”, alias “El Tepis y/o El General”.

El gobierno de Morelos informó que con Edgar fue detenida Marissa “N”, “La Contadora”, de 44 años de edad, quien fungía como encargada financiera de Milton Jair “N", “enlace con diversos funcionarios de primer nivel de la zona de los Altos de Morelos para negociar obra pública y la adquisición de productos y servicios”.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Miguel Ángel Urrutia Lozano, afirmó que la pareja ofreció a los elementos aprehensores el carro de lujo en el que viajaban y una fuerte suma de dinero en efectivo.

El arresto de la pareja se realizó este fin de semana en una plaza comercial donde fueron detectados armados. En la revisión se les encontraron dos armas de fuego, calibre 9 milímetros y 22, con cargador y cartuchos útiles. También llevaban una bolsa de plástico con dos pastillas de color azul similares al “fentanilo”, ocho bolsas de plástico con sustancia blanca similar a la “cocaína”, seis bolsas de plástico con sustancia sólida similar al “cristal”.

Viajaban en un Mercedes Benz AMG de lujo con permiso provisional; llevaban equipo de telefonía celular, dinero en efectivo, diversas tarjetas de inversión y de crédito.

La información que tienen las autoridades indica que Edgar “N” es posiblemente un mando actual del grupo delictivo “Unión Tepito”, relacionado con el cártel “Nuevo Imperio” en Ciudad de México y Estado de México.

Edgar “N” fue asistente de Luis Antonio Martínez Álvarez, exalcalde de Tetela del Volcán, y se le identifica como generador de violencia en la región Oriente desde el año 2021. Actualmente, es investigado por distintos hechos delictivos de alto impacto que comprenden agresiones armadas y homicidios de actores políticos en esa región.

Según las autoridades, Edgar ha coordinado actividades de compra y distribución de droga en Cuautla, también está implicado en actos de extorsión a través de préstamos de dinero con una célula identificada como “Los Colombianos” y es señalado de realizar actos de despojo y enajenación de propiedades, principalmente en Lomas de Cocoyoc en Yautepec y Cuautla. También opera en el corredor de los Altos de Morelos, que comprende los municipios de Tetela del Volcán, Ocuituco, Yecapixtla, Atlatlahucan y Totolapan.

El gobierno estatal informó que esta mañana un juez de control calificó de legal la detención de Edgar “N” y de Marissa “N”, quienes se encuentran en espera de su audiencia de vinculación a proceso; Edgar “N” permanecerá en prisión preventiva.

