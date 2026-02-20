Más Información

Elementos de seguridad capitalina a Yael Oziel, de 18 años, alias “Balú”, señalado como integrante de La Unión Tepito, durante un operativo en calles de la alcaldía Venustiano Carranza. Junto a él fue asegurado Donovan Martín, de 25 años, quien presuntamente intentó impedir la detención.

De acuerdo con reportes policiales, la captura ocurrió en la colonia Ampliación Penitenciaria tras un aviso por en el cruce de San Antonio Tomatlán y Sastrería. Al llegar, los agentes observaron a un joven que corrió hacia un multifamiliar y arrojó una bolsa negra durante la huida. Dentro se encontraron dos envoltorios con hierba verde seca con características de marihuana.

Mientras los oficiales trasladaban al sospechoso, un segundo sujeto los confrontó para tratar de liberarlo. Tras ser controlado, también le aseguraron una bolsa con vegetal similar a la marihuana a granel y un teléfono celular.

Autoridades identificaron al detenido de 18 años como presunto miembro de un generador de violencia en la zona centro de la capital, dedicado al narcomenudeo, extorsión y homicidio. Además, se le relaciona con un ataque armado ocurrido el 15 de mayo de 2025 en avenida Ferrocarril de Cintura, donde resultó herido y murió su acompañante Didier Zoé Téllez Ruiz, alias “El Glenda”.

En tanto, el hombre de 25 años cuenta con antecedentes por robo agravado en 2025, según registros penitenciarios.

Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica mientras se integran las investigaciones correspondientes.

