La Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México informó que este año otorgará 6 apoyos económicos de 2 mil pesos a 119 mil 674 personas del Programa Ingreso Ciudadano Universal para personas de 57 a 59 años.

En la Gaceta de la Ciudad de México, la dependencia publicó las Reglas de Operación del programa y precisó que se contará con un presupuesto para este año de mil 226 millones 044 mil 194 pesos.

Para el desarrollo del programa, explicó, requerirá de 77 personas que laborarán y cuyo salario oscilará entre los 11 mil a 15 mil pesos.

La dependencia expuso que el Programa Ingreso Ciudadano Universal (ICU) para personas de 57 a 59 años tiene la finalidad de contribuir al derecho social de una vida digna, establecer un mecanismo de protección social y garantía mínima del ingreso familiar.

“A las personas que sean beneficiarias de este programa se dará un monto de 2 mil pesos bimestrales de manera directa y sin intermediarios, este apoyo garantizará un mínimo de bienestar y consumo para los hogares”, señaló la dependencia.

¿Cuáles son los requisitos?

Conoce los requisitos para acceder al programa:

Tener al momento de la inscripción al programa 57 años cumplidos a 59 años 10 meses.

Radicar permanentemente en la Ciudad de México.

No contar con otras ayudas económicas gubernamentales de la misma naturaleza.

La solicitud de incorporación al programa será́ personal y directa por la persona interesada.

Para mayor información pueden consultar https://www.sebien.cdmx.gob.mx/ingreso-ciudadano-universal-para-personas-de-57-59-anos

