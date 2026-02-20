Más Información
La Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México informó que este año otorgará 6 apoyos económicos de 2 mil pesos a 119 mil 674 personas del Programa Ingreso Ciudadano Universal para personas de 57 a 59 años.
En la Gaceta de la Ciudad de México, la dependencia publicó las Reglas de Operación del programa y precisó que se contará con un presupuesto para este año de mil 226 millones 044 mil 194 pesos.
Para el desarrollo del programa, explicó, requerirá de 77 personas que laborarán y cuyo salario oscilará entre los 11 mil a 15 mil pesos.
La dependencia expuso que el Programa Ingreso Ciudadano Universal (ICU) para personas de 57 a 59 años tiene la finalidad de contribuir al derecho social de una vida digna, establecer un mecanismo de protección social y garantía mínima del ingreso familiar.
“A las personas que sean beneficiarias de este programa se dará un monto de 2 mil pesos bimestrales de manera directa y sin intermediarios, este apoyo garantizará un mínimo de bienestar y consumo para los hogares”, señaló la dependencia.
¿Cuáles son los requisitos?
Conoce los requisitos para acceder al programa:
- Tener al momento de la inscripción al programa 57 años cumplidos a 59 años 10 meses.
- Radicar permanentemente en la Ciudad de México.
- No contar con otras ayudas económicas gubernamentales de la misma naturaleza.
La solicitud de incorporación al programa será́ personal y directa por la persona interesada.
Para mayor información pueden consultar https://www.sebien.cdmx.gob.mx/ingreso-ciudadano-universal-para-personas-de-57-59-anos
