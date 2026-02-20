Nezahualcóyotl, Méx.— En el entronque de Periférico Oriente y la autopista Peñón-Texcoco, inició la construcción de un distribuidor vial que aliviará el tránsito vehicular procedente de la zona nororiente hacia el área del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), informó el alcalde de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda.

“Este puente va a ayudar a resolver muchísimo la conectividad y la movilidad de las personas, automovilistas y transportistas que usan la autopista Peñón-Texcoco para cruzar a la Ciudad de México”, dijo.

El edil reconoció que se trata de un problema histórico de colapso en la avenida 602 y la zona de la Cuchilla del Tesoro, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Consideró que la obra afectará positivamente a habitantes del oriente del Valle de México cuando esté concluida.

El distribuidor vial forma parte del Plan Integral Oriente, impulsado por el gobierno federal y en coordinación con los gobiernos estatal y de la Ciudad de México. La obra se ejecutará en dos etapas: la primera desde la caseta Peñón-Texcoco hasta la avenida 602 y la segunda extenderá la conexión hasta La Cuchilla del Tesoro.

De acuerdo con la información proporcionada por la Junta de Caminos y el alcalde Cerqueda, los trabajos ya están en fase inicial con maquinaria en sitio. Las autoridades proyectan que la obra pueda concluir antes de finalizar 2026 o a inicios de 2027, depende del avance de las etapas.

Los automovilistas procedentes de esa región, a través de la autopista Peñón-Texcoco, tardan mucho tiempo en cruzar ese entronque para incorporarse al Periférico Oriente o a la avenida 602 en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Se estima que más de 2 millones de habitantes de municipios como Nezahualcóyotl, Ecatepec, Chimalhuacán, Los Reyes La Paz y las alcaldías Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco e Iztapalapa, principalmente, se beneficiarán con una reducción significativa en los tiempos de traslado, al resolver conflictos viales en este punto crítico.

Esta obra se suma a otras intervenciones en la zona, tales como la rehabilitación del Periférico Oriente, el cual registra un avance de 95%.