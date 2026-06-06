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La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) informó que lleva a cabo la colocación de una manga para sellar la tubería de 12 pulgadas (30 centímetros), donde se registró la fuga de agua potable en la alcaldía Iztapalapa.
A través de un comunicado la secretaría indicó que primero se desalojó el agua de la vialidad, para dar paso a los trabajos de reparación.
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“Es importante señalar que se mantiene el suministro de agua, con baja presión, durante las labores de rehabilitación con la intervención de cuadrilla de reparación de fugas, equipos hidroneumáticos, retroexcavadora y unidades tormenta”, detalló.
La fuga se registró en el Periférico esquina avenida Revolución Social, en la Unidad Habitacional Vicente Guerrero, donde personal de la Segiagua también dio atención directa a los vecinos de la zona.
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cr
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