En medio de la lluvia que se ha registrado este sábado, trabajadores afinan los últimos detalles del Parque Elevado en Calzada de Tlalpan.

EL UNIVERSAL pudo constatar que en el tramo que va de Plaza Tlaxcoaque hasta San Antonio Abad la obra está prácticamente concluida. En esta zona se concentran acabados de pintura, colocación de áreas verdes y equipamiento urbano.

En el acceso de la Calzada Flotante, los visitantes son recibidos por un tótem interactivo con un ajolote diseñado para orientar. | Foto: Gabriel Pano.

En el acceso de la Calzada Flotante, los visitantes son recibidos por un tótem interactivo con un ajolote diseñado para orientar en la Ciudad de México, en distintos idiomas como español, inglés, francés y chino.

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La pantalla táctil ofrece información sobre rutas del Metro y otros sistemas de movilidad para llegar a distintos puntos de interés de la capital. Además, permite consultar indicaciones para arribar a destinos turísticos, como museos, e incluso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Desde San Antonio Abad hacia Chabacano, los trabajos siguen a marchas forzadas. | Foto: Gabriel Pano.

Desde San Antonio Abad hacia Chabacano, los trabajos siguen a marchas forzadas; hay presencia de maquinaria pesada y personal colocando vigas metálicas, soldando y realizando otras acciones de construcción.

De acuerdo con personal del Gobierno de la Ciudad de México y trabajadores en la zona, se prevé que el Parque Elevado sea inaugurado este domingo antes del mediodía.

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