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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Naranja por lluvias fuertes para las 16 alcaldías de la Ciudad de México debido a la persistencia de precipitaciones durante la noche de este sábado y la madrugada del domingo 7 de junio de 2026.
Protección Civil señaló que se pronostican lluvias acumuladas de entre 30 y 49 milímetros entre las 21:30 horas de este sábado y las 04:00 horas del domingo, por lo que las autoridades llamaron a la población a extremar precauciones ante posibles encharcamientos, inundaciones y afectaciones a la movilidad.
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Ante las condiciones meteorológicas, Protección Civil recomendó portar paraguas o impermeable, evitar tirar basura o grasas en el drenaje y mantener limpias las coladeras para prevenir obstrucciones que puedan provocar inundaciones. También pidió no transitar por zonas encharcadas o inundadas y conducir con precaución, ya que podrían encontrarse ramas, árboles u objetos arrastrados por la corriente.
Las autoridades exhortaron a mantenerse alejados de muros, árboles, cables de energía eléctrica y anuncios espectaculares que presenten riesgo de caída por las fuertes lluvias y el reblandecimiento del suelo.
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jecg/cr
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