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Pachuca, Hgo. - Un accidente registrado en la carretera que conduce a las Grutas de Tolantongo, en el municipio de Cardonal, Hidalgo, dejó de manera preliminar al menos cuatro personas sin vida y diez lesionadas, luego de una volcadura en la que estuvieron involucrados una camioneta particular y un autobús de transporte turístico.
De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta presuntamente presentó una falla mecánica, lo que provocó que se impactara contra el autobús y terminaran volcados.
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Se dio a conocer que en el lugar perdieron la vida dos hombres, una mujer y dos menores de edad; en tanto, varias personas más resultaron lesionadas, por lo que se registró una intensa movilización de cuerpos de seguridad y rescate.
Asimismo, se informó que en las labores de atención participan corporaciones de emergencia de diversos municipios, entre ellos Ixmiquilpan, Cardonal y Alfajayucan.
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JACL/cr
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