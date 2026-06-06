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Pachuca.- Un ataque armado dejó un saldo de dos personas sin vida, luego de que sujetos a bordo de una motocicleta dispararan contra dos jóvenes que se encontraban en la zona conocida como El Chamizal, en la localidad de El Carmen, municipio de Tula Hidalgo.
De acuerdo con los reportes, los hechos se registraron en un camino vecinal cerca de unos terrenos de cultivo, donde los dos jóvenes fueron sorprendidos por los agresores, quienes realizaron múltiples disparos.
Vecinos del lugar alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego, por lo que solicitaron la presencia de los cuerpos de seguridad. Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes fungieron como primeros respondientes.
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Se informó que los agentes confirmaron que las dos víctimas ya no contaban con signos vitales, por lo que la zona fue acordonada mientras se implementó un operativo de búsqueda para tratar de localizar a los responsables.
Asimismo, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo inició la carpeta de investigación correspondiente y llevó a cabo el procesamiento de la escena para el levantamiento de indicios.
El municipio de Tula de Allende es considerado una zona de atención prioritaria en materia de seguridad debido a la incidencia de delitos de alto impacto, entre ellos homicidios, narcomenudeo y robo de combustible.
vr/cr
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