Ciudad Victoria, Tamaulipas.- A través de un trabajo coordinado entre autoridades ambientales, federales y estatales, el Gobierno de Tamaulipas logró la atención médica especializada y posterior liberación de un ejemplar de jaguar que fue rescatado en el municipio de Soto la Marina.

El vocal ejecutivo de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, Eduardo Rocha Orozco, destacó la participación del personal de la Dirección de Biodiversidad y de médicos veterinarios del Zoológico Tamatán, quienes acudieron al sitio tras recibir el reporte de la captura preventiva del felino dentro de un predio de la región.

Durante la valoración inicial realizada en coordinación con autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Procuraduría Ambiental de SEDUMA y Protección Civil, se detectaron lesiones en la cavidad oral del ejemplar, además de una importante carga de ectoparásitos, por lo que se determinó su traslado al Zoológico Tamatán para recibir atención especializada.

Al jaguar se le detectaron lesiones en la cavidad oral, además de una importante carga de ectoparásitos, por lo que se determinó su traslado al Zoológico Tamatán. Foto: Especial

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Una vez en Ciudad Victoria, el jaguar fue sometido a revisiones clínicas, monitoreo permanente y estudios complementarios que permitieron evaluar su estado de salud y determinar las acciones más adecuadas para su recuperación.

Tras la evaluación integral realizada por el equipo técnico y médico veterinario, se concluyó que el ejemplar se encontraba en condiciones óptimas para regresar a su hábitat natural, ya que no presentaba alteraciones que comprometieran su supervivencia en vida libre.

La liberación se llevó a cabo siguiendo los protocolos establecidos para el manejo y conservación de fauna silvestre, priorizando en todo momento el bienestar del ejemplar y su reintegración segura al ecosistema.

vr