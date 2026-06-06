Culiacán, Sin. - La familia del participante en el pasado Triatlón Mazatlán 2026, Julio Alejandro Fontes Aguilar, que perdió la vida en circunstancias muy extrañas en el desarrollo de la competencia, exigió que la Fiscalía General del Estado aclare su muerte y sancione a diversos funcionarios de Mazatlán por omisiones o descuidos.

El pasado fin de mayo, durante la celebración del triatlón en Mazatlán, los participantes, al concluir la justa deportiva, se percataron de que Fontes Aguilar, de 31 años de edad, originario de Culiacán, no llegó a recoger su ropa, por lo que se dispuso su búsqueda en las playas con Sky Jet, sin ser encontrado.

Un día después, un bañista descubrió en una de las playas del puerto su cuerpo flotando, por lo que dio aviso a los cuerpos de auxilio y a los elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático, los cuales dieron aviso a la Fiscalía General del Estado.

Lee también Atacan a fuerzas federales y estatales con drones tras operativos en Escuinapa, Sinaloa; aseguran arsenal de armas y municiones

Con asesoría jurídica, la esposa del finado atleta, Fernando Bañuelos, demandó que las autoridades judiciales investiguen el hecho como homicidio culposo, por las graves omisiones y descuidos en que se incurrió en la celebración de este triatlón.

Dadas las extrañas circunstancias en las que perdió la vida su esposo, que participó en este evento deportivo, estableció que se deben fincar responsabilidades a los organizadores, Ricardo “N”, al director del Instituto Municipal del Deporte en Mazatlán, Ezequiel Antonio, y a la propia presidenta municipal, Estrella Palacios Domínguez, y funcionarios de Seguridad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr