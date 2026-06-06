Culiacán. - Ambientalistas y miembros de comunidades indígenas de la bahía de Topolobampo bloquean los accesos a la planta de fertilizante e impiden el acceso de su personal, por lo que la gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde llamó al diálogo a las familias que se sienten afectadas por la construcción de dicha empresa.

Dio a conocer que ya tuvo reuniones con los gobernadores tradicionales de las comunidades Mayos-Yoremes, del municipio de Ahome, los cuales dieron su anuencia para que los proyectos de los fertilizantes y de Mexinol puedan operar y generar progreso.

Invitó a los manifestantes a celebrar nuevas reuniones en Palacio de Gobierno para escuchar sus peticiones y necesidades, ya que los gobernadores tradicionales de sus comunidades aceptaron que estos dos proyectos de inversiones extranjeras no invaden sus comunidades ni terrenos.

La mandataria estatal externó que los gobernadores tradicionales de las comunidades indígenas de la bahía de Topolobampo, en Ahome, reconocen que la consulta que se realizó entre ellos y otras áreas, en el 2022, cumplieron con todos los requisitos y se aprobó que la empresa Gas Y Petroquímica de Occidente (GPO) construyera una planta de fertilizantes.

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Un grupo de activistas ambientales e indígenas bloquearon la mañana de este sábado los accesos a dicha planta que se encuentra aún en proceso de construcción, con un financiamiento de un banco alemán, e ingresaron a las áreas restringidas.

Los nuevos movimientos contra este proyecto y el de Maxinol se reactivaron en el transcurso de esta semana con la llegada de una enorme estructura que fue trasladada a dicha planta, a fin de concluir con las obras requeridas.

A través de las redes sociales se invita a realizar el próximo domingo en la bahía de Topolobampo, nuevas manifestaciones para frenar los dos proyectos que se desarrollan en esa zona, bajo el criterio que se va alterar la biodiversidad y afectar la convivencia de las comunidades indígenas que se encuentran en el municipio de Ahome.

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