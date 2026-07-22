Estados Unidos anunciará nuevos aranceles a unos 60 países en los próximos días, dijo el martes el Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

“Es un esfuerzo por reconstruir la agenda comercial del mandatario estadounidense tras reveses legales”, comentó durante una entrevista con la cadena CNBC.

Los nuevos aranceles deben reemplazar a los impuestos aduaneros temporales de 10% instaurados por el presidente Donald Trump tras la invalidación por la Corte Suprema de los recargos establecidos el año pasado.

“Estados Unidos tiene leyes que prohíben el comercio de bienes producidos con trabajo forzoso. Otros países, la mayoría, no tienen una ley, y los que sí la tienen realmente no la aplican”, dijo Greer.

Canadá evalúa opciones

El primer ministro canadiense, Mark Carney, declaró que evalúa “todas las opciones” para responder al alza de 50% de aranceles a varios productos hechos en Canadá anunciado el lunes por Trump.

“Hablé esta mañana [martes] con el presidente de Estados Unidos y acordamos profundizar y acelerar nuestras negociaciones en las próximas semanas”, señaló en Ottawa.

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“Canadá hará todo para respaldar nuestros empleos, a trabajadores, agricultores y para hacer a Canadá más fuerte”, indicó.

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