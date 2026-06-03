La construcción de una planta de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa, volvió a ser tendencia en redes, luego de que influencers, ambientalistas y habitantes de la región alertaran sobre los posibles impactos ambientales que tendría el proyecto.

La preocupación creció tras la difusión de imágenes que muestran el traslado de infraestructura industrial hacia la Bahía de Ohuira, una zona considerada de gran importancia ecológica.

Aunque en redes el tema parece reciente, la realidad es que la oposición a esta obra lleva más de una década. Durante años, colectivos han impulsado recursos legales, protestas y campañas de concientización para impedir la instalación de la planta, argumentando que podría afectar gravemente los ecosistemas marinos, la actividad pesquera y especies emblemáticas de la región.

¿Por qué genera polémica la planta de amoniaco en Topolobampo?

La controversia comenzó en 2013, cuando arrancaron los trámites para la construcción de una planta destinada a producir alrededor de dos mil 200 toneladas diarias de amoniaco, un compuesto químico utilizado en industrias como la agrícola, farmacéutica y energética.

El proyecto es promovido por GPO, filial de la empresa suizo-alemana Proman AG, que ha defendido la iniciativa bajo el argumento de que impulsará el desarrollo económico y la generación de empleos en la zona.

Sin embargo, organizaciones ambientalistas y habitantes de las comunidades cercanas sostienen una postura completamente distinta. El colectivo ecológico "¡Aquí no!" ha advertido durante años que la instalación de la planta podría provocar daños irreversibles en la Bahía de Ohuira.

⚠️⚠️ Ayer comenzaron a llegar a la Bahía de Ohuira en Topolobampo, Sinaloa, estructuras de casi 400 toneladas para la planta de GPO que manejaría más de 2,000 toneladas diarias de peligroso amoníaco.



Etiqueta a @Claudiashein y @aliciabarcena para que cancelen el proyecto. pic.twitter.com/GNdbohPaDY — Conexiones Climáticas (@CClimaticas) May 30, 2026

Los opositores aseguran que el proyecto representa un riesgo para el medio ambiente, la salud de las comunidades y la conservación del patrimonio cultural del pueblo originario Yoreme. Además, afirman que la actividad pesquera también podría verse afectada de manera significativa.

Entre las preocupaciones más recurrentes destaca la posible disminución de la producción de camarón, una actividad económica fundamental para cientos de familias de la región.

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Influencers se suman a la defensa de Topolobampo

La discusión tomó fuerza en redes sociales después de que varios creadores de contenido comenzaran a compartir mensajes en contra de la construcción de la planta.

Uno de los temas que más llamó la atención fue la situación de "El Pechocho", un delfín que se ha convertido en símbolo de Topolobampo y que, según habitantes de la zona, podría verse afectado por las modificaciones al ecosistema donde habita.

De acuerdo con la historia compartida por pobladores, el mamífero quedó huérfano tras el paso del huracán Ismael, fenómeno de categoría 4 que impactó el Pacífico mexicano en septiembre de 1995. Desde entonces, el animal desarrolló una relación poco común con las personas y se convirtió en una de las principales atracciones turísticas de la región.

Además de su historia, "El Pechocho" ha despertado el interés de especialistas y visitantes por su comportamiento. A diferencia de otros ejemplares de su especie, suele vivir en solitario y mantiene una interacción constante con los seres humanos.

Turistas y habitantes han relatado durante años que el delfín desarrolló una peculiar forma de comunicación para indicar cuándo desea mantenerse alejado de las personas. Según cuentan, cuando no quiere interactuar toma una rama con el hocico, enviando una señal clara a quienes se acercan en embarcaciones.

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Daniela Rodrice alerta sobre el avance del proyecto

Entre las voces que se pronunciaron recientemente se encuentra la influencer Daniela Rodrice, quien compartió un video en redes sociales para pedir mayor atención a lo que ocurre en Topolobampo.

La creadora de contenido recordó la historia de "El Pechocho" y destacó el valor que tiene para la identidad de la región. Asimismo, expresó su preocupación por el impacto que podría generar la construcción de la planta en una zona considerada de gran riqueza natural.

"Yo conocí ese lugar porque en ese lugar hay un animalito, es un delfín que se quedó huérfano ya por tiempo atrás. Es un delfín que es muy amigable, se deja acariciar por gente y demás, cuando no quiere que lo acaricies se pone una ramita en la boca y con eso ya le deja saber a la embarcaciones que no quiere ser amigable ese día".

@danielarodrice y donde me silencien babosas ya las caché 😡 PARA FIRMAR: busca “bahía ohuira” en change org, es la petición con el título en inglés u español ♬ original sound - Daniela Rodrice

Aseguró que el avance de la infraestructura industrial representa una amenaza real para el ecosistema local y lamentó que el tema no esté recibiendo la misma atención mediática que otros conflictos ambientales ocurridos recientemente en México.

"Esto que está pasando es muy más grave que el Mahahual porque ya está empezando a suceder, no es como el Mahahual que lo podíamos detener [...] ya están entrando las grandes bombas, porque literal son bombas gigantezcas las que están entrando a la bahía para destruir todo"

También criticó que proyectos de gran escala continúen desarrollándose en áreas naturales sensibles bajo argumentos relacionados con el crecimiento económico, mientras se dejan de lado las posibles consecuencias ambientales.

"Somos el basurero de los demás, por eso lo vienen a poner aquí."

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Lupita Villalobos y César Barajas se unen a las críticas

Sin embargo, la polémica no terminó ahí. A la conversación también se sumó la influencer Lupita Villalobos, quien expresó su preocupación por las posibles afectaciones que una planta de amoniaco podría generar en los ecosistemas marinos de la Bahía de Ohuira, así como en las familias que dependen de la pesca y de los recursos naturales de la región para subsistir.

A través de un video compartido en sus redes, la creador hizo un llamado a sus seguidores para informarse sobre el proyecto y respaldar las acciones ciudadanas que buscan impedir su construcción.

"Hay que firmar la petición para que se vea el poder que tenemos los mexicanos. Al parecer a México lo quieren agarrar nada más para traer el mierder*", expresó.

También sostuvo que durante años las comunidades han permanecido en silencio frente a este tipo de proyectos, situación que, a su juicio, ha sido aprovechada por empresas extranjeras para instalarse en territorio mexicano sin considerar plenamente las consecuencias ambientales.

"Al final con dinero baila el perro. Y ellos dicen: 'pues pagamos lo que se tenga que pagar para ir a dejar la cagada'. Pero, ¿a dónde? Pues a México", señaló.

Ante ello, aprovechó el alcance de sus plataformas para compartir el enlace de una petición ciudadana alojada en Change.org, con la intención de sumar más firmas y aumentar la presión social contra el proyecto.

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A las críticas también se unió el creador de contenido César Barajas, quien cuestionó que una obra de esta magnitud pueda desarrollarse en una zona de alto valor ecológico y considerada por varios sectores como un área que debería mantenerse protegida.

"Yo sé que siempre te digo que México parece un chiste; no parece, ya es un chiste. Esta planta la quieren poner en un lugar protegido, que se supone está protegido. ¿Se dan cuenta? Parece un chiste, por eso México es un chiste", afirmó.

Asimiso aseguró que la movilización ciudadana puede influir en el futuro del proyecto; por lo que recordó el caso de Mahahual, donde la presión social logró frenar una iniciativa que también generó controversia ambiental.

"Si ya lo hicimos con Mahahual, ¿crees que no lo podamos hacer con Topolobampo? Pero no solamente es firmando; toda la información que te salga de este tema compártela [...] tenemos que hacer ruido", concluyó.

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