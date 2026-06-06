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Culiacán. - En sectores distintos de la capital del estado fueron localizados los cuerpos de dos personas del sexo masculino, uno de ellos fue decapitado y al segundo le ataron al cuerpo un cerdito, sin que se conozca si el animal se encontraba vivo.
Durante la madrugada de este sábado, frente a unas canchas deportivas de la colonia Ferrocarrilera, fue descubierto el cuerpo de una persona de apariencia joven con huellas de violencia y disparos de armas, el cual fue tapado con una cobija y le ataron al cuello un pequeño cerdo.
Los elementos del ejército y de la estatal preventiva que llegaron al sitió localizaron a la víctima, por lo que resguardaron el lugar y notificaron a la Fiscalía General del Estado sobre el hallazgo.
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En un segundo hecho, al costado de la carretera Culiacán-Eldorado, en la comunidad El Diez, fue localizado el cuerpo de una persona del sexo masculino, al que le cercenaron la cabeza y le colocaron una cartulina con un mensaje.
Los datos que se conocen es que la víctima de nombre Jesús Ramón “N”, de 23 años de edad, vecino del poblado El Diez, previo al hallazgo de su cuerpo este fue privado de la libertad por personas desconocidas.
A escasos metros de donde fue encontrado asesinado, las autoridades militares y estatales localizaron la cabeza de la víctima, por lo que peritos en criminalística de la Fiscalía General del Estado iniciaron las primeras indagaciones.
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