Artesanas de la Asociación de Tejedoras del Municipio de Etzatlán realizaron la pieza Cielo tejido, con los colores y las banderas de las siete selecciones que jugarán en el Estadio Guadalajara durante el Mundial 2026.

La megapieza tejida a gancho se expone en el andador 20 de noviembre, en el centro de Zapopan, y para su elaboración participaron 200 mujeres artesanas.

El centro de Zapopan se ha convertido en un punto atractivo por la obra de las tejedoras. Foto: MIGUEL GARCÍA/EL UNIVERSAL

De acuerdo con la asociación, la planeación comenzó desde enero y fueron 15 mujeres las encargadas de confeccionar los elementos que implicaban mayor detalle, como los escudos. En el andador resaltan los colores de las banderas y escudos con detalle como el de México, que jugará en Jalisco contra Corea del Sur, o el rojo y naranja de España que se enfrentará a Uruguay, o el colorido de la bandera de Colombia.

El tejido de la bandera de Corea del Sur es uno de los favoritos para tomarse fotos. Foto: MIGUEL GARCÍA/EL UNIVERSAL

El azul, blanco y rojo de la bandera checa también están presentes en el andador de Zapopan. Foto: MIGUEL GARCÍA/EL UNIVERSAL

Los colores de la bandera de Colombia lucen en el paseo dedicado a los equipos que jugarán en Guadalajara. Foto: MIGUEL GARCÍA/EL UNIVERSAL

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cdm