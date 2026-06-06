Chihuahua.- Con la intención de dar con el paradero de personas desaparecidas o ausentes, se realizó un operativo de pega de pesquisas en los municipios de Janos y Ascensión en la zona noroeste del estado de Chihuahua.

El operativo se realizó de manera conjunta entre elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y del Ejército Mexicano, quienes recorrieron diversos espacios, tales como plazas, parques y comercios.

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De manera oficial se detalló que las pesquisas, corresponden a las siguientes personas:

Iván Hernández Cano, de 20 años

Luis Armando García Muñoz, de 50 años

Cristal América Olivas Sandoval, de 20 años

Armando Amavizca Bustillos, de 37 años

Heidy García Baldovin, de 34 años

Luis Ángel Prieto Terrazas, de 27 años

Jaime Cruz Gurrola, de 44 años

César Gilberto García Rete, de 19 años

Juan Pablo Pérez Durán, de 21 años

José Miguel Pérez Morales, de 21 años

Josué Felipe Molina de la Cruz, de 21 años

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Con estas acciones, se refrenda el compromiso de mantener de manera permanente los trabajos que ayuden a dar certeza a las familias del paradero de sus seres queridos.

Hasta el momento no se ha detallado si se ha logrado dar con el paradero de algunas de las personas que son buscadas en esa zona del estado de Chihuahua.

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