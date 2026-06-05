Pachuca.- Al menos dos personas detenidas y varias más lesionadas fue el saldo de un enfrentamiento entre personal de salud y elementos de seguridad, quienes fueron replegados durante una protesta realizada sobre el bulevar Felipe Ángeles, en la ciudad de Pachuca.

Los hechos se registraron la mañana de este jueves, en que enfermeras y personal del ISSSTE se manifestaron para exigir la salida de Ivonne Hernández, subdirectora administrativa, a quien señalan por diversas irregularidades. Entre sus demandas destacan el abastecimiento de insumos, mejores condiciones laborales y el pago de prestaciones pendientes.

Los manifestantes señalaron que, aunque la problemática ha sido planteada en diversas ocasiones, hasta el momento ninguna de sus demandas ha sido atendida.

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Al lugar acudieron elementos de seguridad pública, quienes arremetieron en contra de los manifestantes.

Entre golpes y gritos, los inconformes fueron agredidos, además de que se señala la detención de dos trabajadores de Salud.

El bloqueo generó afectaciones a la circulación en la salida hacia la Ciudad de México.

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