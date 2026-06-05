Pachuca.- Con consignas y pancartas, maestros adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se manifestaron por las calles de Pachuca, Hidalgo, para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE. Los docentes denunciaron que las condiciones de retiro son injustas para quienes han entregado más de 30 años de su vida al servicio educativo y advirtieron que, si no hay una solución, “no rodará el balón”, en referencia a las protestas anunciadas durante la celebración del Mundial de Futbol.

Los profesores partieron de la Escuela Normal Superior del Estado de Hidalgo y concluyeron con un mitin frente al Reloj Monumental.

Durante el recorrido lanzaron diversas consignas en las que también denunciaron que el dirigente sindical en Hidalgo, Said Vargas Sáenz, ha traicionado a los maestros y lo acusaron de no respaldar las demandas del magisterio.

Maestros aseguraron que, de no lograrse una solución a sus demandas, se unirán a la huelga que mantienen docentes en otras entidades del país. Foto: Especial.

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Piden mejoras en el esquema de jubilaciones, así como en el cálculo de las pensiones

Entre gritos de “Maestro callado, siempre será explotado” e “Hidalgo no se vende, Hidalgo no se da, porque tiene maestros con mucha dignidad”, aseguraron que, de no lograrse una solución a sus demandas, se unirán a la huelga que mantienen docentes en otras entidades del país.

Entre sus principales exigencias se encuentra la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, el retorno al esquema de jubilación que permitía el retiro después de 28 años de servicio para las mujeres y 30 para los hombres, así como el cálculo de las pensiones con base en salarios mínimos y no en Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Los maestros aseguraron que se mantendrán en la lucha y señalaron que el actual gobierno federal prometió revertir las reformas que han afectado a miles de trabajadores; sin embargo, afirmaron que hasta el momento no se han cumplido dichos compromisos.

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Marchan en Pachuca integrantes de la CNTE; amagan con sumarse al paro y protestar durante el mundial. Foto: Especial.

Denuncian poca presencia de la dirigencia sindical

Durante su pronunciamiento, consideraron indignante que trabajadores que han prestado servicio durante más de tres décadas reciban pensiones que no son suficientes para garantizar una vejez digna. Asimismo, señalaron que la dirigencia sindical debe pronunciarse a favor de las demandas del magisterio.

“El magisterio no sale a las calles por gusto, sino por la necesidad de exigir lo que se prometió y lo que por derecho corresponde a los trabajadores”, destacaron.

Por su parte, maestros jubilados denunciaron la falta de algunos bonos y prestaciones, por lo que se sumaron a esta manifestación, la cual también contó con el respaldo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Luis Villarreal “El Mexe”.

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