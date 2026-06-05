Reynosa, Tamaulipas. - Un estadounidense fue detenido al intentar cruzar por Reynosa, Tamaulipas, un total de nueve loros cabeza amarilla.

Jesús Elías Ibarra, director del colectivo Conibio Global, dio a conocer que, gracias a la coordinación binacional entre autoridades de México y Estados Unidos, fueron asegurados estos ejemplares también conocidos como Amazona oratrix.

"Se intentó trasladarlos ilegalmente hacia territorio estadounidense por un ciudadano americano sin la documentación y permisos correspondientes".

Lee también Liberan 16 monos araña y un aullador en Parque Nacional Palenque; autoridades aplicarán protocolo de monitoreo continuo

Agradeció a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente por la confianza depositada en él y su equipo para colaborar en la recepción, valoración y atención de ejemplares de vida silvestre asegurados en la región noreste del país y en los cruces fronterizos.

Un estadounidense fue detenido al intentar cruzar por Reynosa, Tamaulipas, un total de nueve loros cabeza amarilla. | Foto: Especial.

"A lo largo de los años hemos participado en el manejo y rehabilitación de diversas especies decomisadas o rescatadas, entre ellas tigres, jaguares, loros, delfines, tortugas marinas y terrestres, así como otras especies protegidas".

Explicó que la lucha contra el tráfico ilegal de fauna es una responsabilidad compartida.

Lee también Liberan más de seis millones de tortugas marinas en Michoacán; destacan programa de protección

"Cada ejemplar rescatado representa una oportunidad para proteger nuestro patrimonio natural y combatir uno de los delitos que más amenaza la biodiversidad de México".

Jesús Elías Ibarra, director del colectivo Conibio Global, agradeció a la Profepa por la confianza en su equipo para colaborar en la atención de vida silvestre asegurada. | Foto: Especial.

Cabe destacar que hace apenas unos días se dio a conocer que fueron rescatadas en Matamoros, Tamaulipas, 350 tortugas aseguradas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), enviadas por paquetería bajo el registro de "juguetes".

La Profepa en Matamoros dio a conocer que una empresa de paquetería detectó irregularidades en un envío que estaba documentado como si transportara juguetes.

La empresa notificó a las autoridades sobre un posible traslado ilegal de ejemplares de vida silvestre, por lo que inspectores de la Profepa acudieron al establecimiento para verificar la situación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL