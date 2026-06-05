Estados | 05-06-26 | 08:45 | Actualizada | 05-06-26 | 08:45 |

Tuxtla Gutiérrez. - Autoridades y especialistas en vida silvestre liberaron 16 monos araña (Ateles geoffroyi) y un saraguato o aullador (Alouatta pigra), en la zona de conservación del Área Natural Protegida (ANP) y Zona de Monumentos Arqueológicos (ZMA) del Parque Nacional Palenque, ubicado en la .

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) informó que una vez concluido el proceso de rehabilitación física y adaptación de conducta, aplicado por especialistas, los animales regresaron a la vida libre en el Parque Nacional Palenque, el sitio que reúne las condiciones ecosistémicas y micro climáticas adecuadas para su pleno desarrollo y supervivencia.

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En esos trabajos colaboraron además la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Unidad de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMA) "Susurros" de la ciudad de Palenque.

La reintroducción de esos ejemplares, indicó la Conanp, adquiere un valor ambiental prioritario debido a que las especies de vida silvestre liberadas provienen, la gran mayoría, de aseguramientos realizados por autoridades federales como parte del combate al tráfico ilegal de fauna.

Foto: Especial
Foto: Especial

Para garantizar que la reintroducción sea exitosa, el personal del ANP, la brigada de monitoreo biológico del Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies Prioritarias (PROREST), integrada por jóvenes del ejido El Naranjo, y el equipo médico de la UMA, aplicarán un protocolo de monitoreo continuo.

Ese seguimiento permitirá evaluar la evolución, desplazamiento y correcta adaptación de los ejemplares a su hábitat natural durante las próximas semanas.

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El Parque Nacional y Zona de Monumentos Arqueológicos de Palenque es un ANP federal destaca por su riqueza cultural y biológica, asimismo salvaguarda importantes extensiones de selva alta perennifolia que sirven de refugio a especies emblemáticas de la fauna mesoamericana. Así se promueve la investigación científica, la educación ambiental y la conservación del patrimonio natural de México.

La reintroducción de los primates a esa zona selvática, señaló la Conanp, destaca la eficacia de las alianzas entre dependencias gubernamentales, unidades de manejo privado y la participación de las comunidades locales a través de brigadas de vigilancia comunitaria.

afcl

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