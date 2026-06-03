Estados | 03-06-26 | 19:09 | Actualizada | 03-06-26 | 19:09 |

Morelia, Michoacán.- El gobierno de Michoacán informó que durante la más reciente temporada de conservación logró la liberación de más de 6.7 millones dede las especies golfina, negra y laúd, como parte de las acciones para proteger y preservar la biodiversidad en las costas de la entidad.

El gobernador de Michoacán, , destacó que la Comisión de Pesca del Estado de Michoacán (Compesca) mantiene de manera permanente el Programa de Protección y Conservación de la Tortuga Marina, mediante el cual fueron resguardados 25 mil 584 nidos en 25 campamentos tortugueros ubicados en los municipios de Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana.

Gracias a estas labores se logró la liberación de un millón 699 mil 609 crías de tortuga marina. A esta cifra se suma una producción natural estimada de cinco millones de ejemplares nacidos directamente en playas protegidas de la costa michoacana, lo que elevó el impacto ecológico a más de 6.7 millones de quelonios incorporados al océano Pacífico.

Liberan más de seis millones de tortugas marinas en Michoacán (03/06/2026). Foto: Especial
Liberan más de seis millones de tortugas marinas en Michoacán (03/06/2026). Foto: Especial

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Ramírez Bedolla señaló que estos resultados reflejan el compromiso de su administración con la protección de la flora y fauna del estado. Destacó que, a lo largo de más de 200 kilómetros de litoral, se han impulsado acciones para garantizar la conservación de los ecosistemas costeros y de las especies que habitan en ellos.

El mandatario reconoció además el trabajo coordinado entre la Compesca y más de 650 voluntarios que participan en los campamentos tortugueros, quienes realizan tareas de vigilancia, monitoreo, protección de nidos, incubación controlada y liberación de crías.

Finalmente, adelantó que para la temporada 2026-2027 se fortalecerá la colaboración con comunidades costeras, campamentos tortugueros y dependencias de los tres niveles de gobierno, con la participación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), con el objetivo de ampliar los apoyos y reforzar las labores de conservación de estas especies.

Liberan más de seis millones de tortugas marinas en Michoacán (03/06/2026). Foto: Especial
Liberan más de seis millones de tortugas marinas en Michoacán (03/06/2026). Foto: Especial

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aov

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