Morelia, Michoacán.- El gobierno de Michoacán informó que durante la más reciente temporada de conservación logró la liberación de más de 6.7 millones de tortugas marinas de las especies golfina, negra y laúd, como parte de las acciones para proteger y preservar la biodiversidad en las costas de la entidad.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, destacó que la Comisión de Pesca del Estado de Michoacán (Compesca) mantiene de manera permanente el Programa de Protección y Conservación de la Tortuga Marina, mediante el cual fueron resguardados 25 mil 584 nidos en 25 campamentos tortugueros ubicados en los municipios de Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana.

Gracias a estas labores se logró la liberación de un millón 699 mil 609 crías de tortuga marina. A esta cifra se suma una producción natural estimada de cinco millones de ejemplares nacidos directamente en playas protegidas de la costa michoacana, lo que elevó el impacto ecológico a más de 6.7 millones de quelonios incorporados al océano Pacífico.

Liberan más de seis millones de tortugas marinas en Michoacán (03/06/2026). Foto: Especial

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Ramírez Bedolla señaló que estos resultados reflejan el compromiso de su administración con la protección de la flora y fauna del estado. Destacó que, a lo largo de más de 200 kilómetros de litoral, se han impulsado acciones para garantizar la conservación de los ecosistemas costeros y de las especies que habitan en ellos.

El mandatario reconoció además el trabajo coordinado entre la Compesca y más de 650 voluntarios que participan en los campamentos tortugueros, quienes realizan tareas de vigilancia, monitoreo, protección de nidos, incubación controlada y liberación de crías.

Finalmente, adelantó que para la temporada 2026-2027 se fortalecerá la colaboración con comunidades costeras, campamentos tortugueros y dependencias de los tres niveles de gobierno, con la participación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), con el objetivo de ampliar los apoyos y reforzar las labores de conservación de estas especies.

Liberan más de seis millones de tortugas marinas en Michoacán (03/06/2026). Foto: Especial

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