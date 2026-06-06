Este sábado 6 de junio comenzaron a realizarse las primeras Marchas del Orgullo LGBTQ+ en algunas ciudades del país como Pachuca, León, Mérida y Guadalajara.

Miles de personas salieron a las calles para exigir respeto e inclusión en medio de una fiesta llena de música, baile y llena de color.

Guadalajara

Alrededor de 7 mil personas participaron este sábado en la Marcha del Orgullo en Guadalajara, que partió de la Glorieta de La Minerva y concluyó en la Glorieta de las y los desaparecidos.

La jornada inició con el corte de listón, encabezado por representantes de organismos nacionales e internacionales comprometidos con la igualdad y la no discriminación.

Participaron Enrique Ventura Marcial, del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación; Lina Yismeray, de la Organización Internacional para las Migraciones; Nancy Estrada Campa, de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR); Viviana Arce Corona, directora del Área de Diversidad Sexual del Gobierno del Estado de Jalisco; Luis Enrique Fuentes Salinas y Raúl Emmanuel Ramos Campos, de la asociación FM4 Paso Libre.

Comunidad LGBTQ+ realiza Marcha del Orgullo en varias ciudades del país; exigen respeto e inclusión. Foto X @PoliciaGDL

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A lo largo del recorrido quienes participaron gritaron consignas para recordar que aún existen desafíos importantes para alcanzar la plena igualdad, combatir la discriminación y garantizar una vida digna para todas las personas de la diversidad sexual y de género.

Al llegar al punto final del recorrido se llevaron a cabo diversas presentaciones artísticas.

Mérida

La marcha por la diversidad sexual en Yucatán, reunió a cientos de personas. Foto: Especial

Mérida,Yucatán.- Las calles de Mérida se llenaron de colores, brillo y mensajes de inclusión durante la XXIV Marcha de la Diversidad Sexual, que reunió a cientos de personas en una tarde donde la celebración, la visibilidad y el orgullo estuvieron presentes.

Desde horas antes del recorrido, el Monumento a la Patria en Paseo de Montejo comenzó a recibir a integrantes de la comunidad LGBTQ+, familias, colectivos, activistas y aliados que llegaron portando banderas multicolores, abanicos, sombrillas, pancartas y vestuarios que transformaron Paseo de Montejo en un mosaico de expresiones y diversidad.

Pie de foto.- La marcha por la diversidad sexual en Yucatán, reunió a cientos de personas. Foto: Especial.

Con música, aplausos y muestras de apoyo, el contingente avanzó por la avenida, y llamó la atención de decenas de ciudadanos y turistas que se detenían para observar el paso de los participantes, tomar fotografías y sumarse a los mensajes de respeto e igualdad.

Entre el colorido desfile destacaron comparsas, carros alegóricos, artistas drag, bailarines y grupos de amigos que aprovecharon el espacio para expresar libremente su identidad.

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El ambiente festivo estuvo acompañado por consignas que recordaron la importancia de construir una sociedad más incluyente y libre de discriminación.

A lo largo del recorrido también se observaron familias completas apoyando a sus hijos e hijas, así como personas adultas mayores que participaron orgullosamente en una movilización que, con el paso de los años, se ha convertido en una de las expresiones ciudadanas más importantes de Yucatán.

Pie de foto.- La marcha por la diversidad sexual en Yucatán, reunió a cientos de personas. Foto: Especial.

Mientras avanzaban hacia el Centro Histórico, los participantes compartían abrazos, fotografías y mensajes de solidaridad, reflejando el sentido de comunidad que caracteriza a esta marcha, cuyo significado va más allá de la celebración y busca visibilizar la diversidad existente en la sociedad yucateca.

León

León, Gto. - Las banderas arcoíris exaltaron la Mega Marcha Estatal Pride 2026, en la que miles de personas expresaron orgullo por la diversidad sexual, exigieron respeto a la identidad y reprocharon la discriminación, violencia y exclusión que enfrenta la comunidad LGBTQ+.

“No a la homofobia”, "No a los crímenes de odio", "Sin protesta no hay orgullo”, “Si amar es pecado, nos vemos en el infierno", expresaron.

“No que no, sí que sí, ya volví a salir aquí”, "Señor, señora, no sea indiferente, que matan a las gays delante de la gente”, repitieron.

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En la movilización pacífica participaron cerca de 25 mil personas, de acuerdo a los organizadores, provenientes de León y otras ciudades de Guanajuato, así como de Aguascalientes.

En la movilización pacífica participaron cerca de 25 mil personas. Foto: Xóchitl Álvarez/ EL UNIVERSAL.

Los manifestantes, encabezados por un grupo que desplegó por encima de sus cabezas una colorida bandera de más de 100 metros, transformaron el bulevar Adolfo López Mateos en un circuito multicolor durante la marcha que realizaron este sábado desde el Parque Hidalgo hasta la Plaza Principal de León.

Acompañados de familiares y amigos, en pancartas, lonas, cartulinas y con cánticos expresaron mensajes alusivos a la diversidad sexual.

A pie, en moto, autos, camionetas, camiones con plataforma, grúas, 'turibuses' y un autobús foráneo pintado en rosa con la frase 'Pride' grande, desfilaron alegres y orgullosos y se tomaron 'selfies'.

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“La homofobia es estúpida...", "Florezco donde me dejan ser", "Abrazos de mamá", "Gracias por existir...", "Soy gay y punto", "El hecho de que una persona ame a alguien del mismo género no significa que sea una mala persona...", "Quien ama, no mata ni humilla ni maltrata", se leía en algunas cartulinas.

Durante el trayecto, las calles transversales al López Mateos fueron cerradas y el desfile fue vigilado y protegido por elementos de seguridad. | Foto: Xóchitl Álvarez/ EL UNIVERSAL.

Asimismo, resonaban las rimas de varios grupos al paso de la parada 'pride': "¡Esos mirones, también son maricones!", "¡El que no brinque es hétero, el que no brinque es hétero!", "¡Nos vamos al Mundial, nos vamos a jotear!", se oía desde una bocina montada en una grúa adornada con una bandera arcoíris y otra del equipo León del balompié nacional, así como elementos referentes al Mundial de Futbol, y en la cual viajaban una veintena de hombres y mujeres vestidos como futbolistas agitando banderas de colores.

Paco, con el pelo rubio oxigenado y vistiendo unas bermudas blancas pintadas de colores llamativos, envió un mensaje a sus paisanos hidrocálidos desde la batea de una camioneta al momento en que agitaba una bandera multicolor: "Un saludo para todos los 'jochis' de Aguascalientes desde aquí de León, Guanajuato; vénganse para acá y vivan la experiencia de una marcha gay".

Durante el trayecto, las calles transversales al López Mateos fueron cerradas y el desfile fue vigilado y protegido por elementos de las diferentes corporaciones de seguridad con el fin de evitar accidentes.

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Pachuca

Pachuca. - Al grito de “¡No que no, sí que sí, ya volvimos a salir!”, cientos de integrantes de la comunidad LGBTQ+ de Hidalgo participaron en la XXVI Marcha del Orgullo, en un ambiente festivo, pero también de exigencia de respeto, inclusión y no discriminación.

Los asistentes, encabezados por la representante de la comunidad LGBTQ+ en Hidalgo, Karen Quintero, se congregaron en la Plaza Independencia, frente al Reloj Monumental de Pachuca, para recorrer las principales calles de la ciudad y demandar el respeto a los derechos de la diversidad sexual, una mayor inclusión y el avance de diversas iniciativas legislativas.

Durante la movilización, señalaron que algunas propuestas en materia de derechos humanos permanecen pendientes en el Congreso del Estado y cuestionaron la falta de avances en temas relacionados con la población de la diversidad sexual.

La representante de la comunidad LGBTQ+ en Hidalgo hizo un llamado a los diputados para evitar que intereses particulares frenen una agenda de derechos humanos. | Foto: Especial.

Con banderas multicolores, pancartas y carros alegóricos, integrantes de colectivos, familias y simpatizantes avanzaron por diversas vialidades de la capital hidalguense para visibilizar a esta comunidad y sus demandas.

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Karen Quintero hizo un llamado a los diputados para evitar que intereses particulares frenen una agenda de derechos humanos y las iniciativas impulsadas por la población LGBTQ+. Destacó que no se busca un retroceso, sino avances reales que garanticen el respeto a los derechos de todas las personas.

Asimismo, subrayó la necesidad de detener la violencia y la discriminación que aún enfrenta este sector de la población, problemáticas que, dijo, continúan presentes en distintos ámbitos de la vida social.

Los asistentes señalaron que la marcha busca mantener vigentes las demandas de la comunidad LGBTQ+. | Foto: Especial.

Los asistentes señalaron que la marcha busca mantener vigentes las demandas de la comunidad LGBTQ+, que enfrenta situaciones de violencia, exclusión y discriminación, por lo que insistieron en la construcción de umacna sociedad basada en el respeto, la igualdad y la inclusión.

***Con información de Dinorath Mota López, Xóchitl Álvarez, Yazmín Rodríguez Galaz y Raúl Torres

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