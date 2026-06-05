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Guanajuato, Gto.- A unos días del arranque mundialista de fútbol 2026, el titular de la Secretaría de Salud del estado, Gabriel Cortés Alcalá, señaló que están preparados en materia de vigilancia epidemiológica en Guanajuato, para la detección y atención inmediata a enfermedades, como el ébola.
La Secretaría de Turismo espera que un millón 800 mil personas visiten esta entidad durante la Copa Mundial 2026, y que desde municipios turísticos disfruten las transmisiones de los partidos o desde aquí se desplacen a Jalisco y Ciudad de México, sedes oficiales de la justa.
En las plazas públicas de la ciudad de León y de los pueblos mágicos de Yuriria y Dolores Hidalgo, se transmitirán todos los partidos del torneo mundialista.
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En los siguientes días arribarán a la entidad aficionados nacionales y extranjeros, gracias a su ubicación estratégica, proyectó la dependencia.
El secretario de Salud explicó que en los aeropuertos internacionales se realizan filtros sanitarios para identificar personas con fiebre o síntomas asociados a enfermedades transmisibles.
Detalló que esas acciones, incluso, se implementan desde los países de origen de los viajeros, como parte de los protocolos internacionales de vigilancia sanitaria.
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Resaltó que Guanajuato es líder nacional en vigilancia epidemiológica, por lo que se mantienen activos los protocolos de monitoreo, búsqueda intencionada y respuesta rápida ante cualquier eventualidad sanitaria que pudiera registrarse con la llegada de visitantes de otras entidades o del extranjero.
Se cuenta con infraestructura hospitalaria suficiente, personal especializado y capacidad de respuesta para atender cualquier caso sospechoso, garantizando la protección de la salud de la población y de quienes visiten el estado durante este importante evento internacional.
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vr
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