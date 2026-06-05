El Gabinete de Seguridad de Tabasco logró el aseguramiento de 19 mil litros de hidrocarburo y la detención de 12 personas, además de armas, vehículos y drogas en cinco municipios de la entidad.

Se detalló que derivado de los trabajos operativos de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, en los municipios de Centro, Huimanguillo, Cárdenas, Tacotalpa y Cunduacán, se logró la detención de 12 personas por su probable participación en diversos hechos delictivos.

Uno de los resultados fue el aseguramiento de 19 mil 200 litros de hidrocarburo, así como un tractocamión y una pipa presuntamente vinculados con actividades ilícitas relacionadas con el manejo y traslado ilegal de combustible.

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Asimismo, fueron aseguradas 3 armas de fuego, 3 cargadores, 55 cartuchos útiles, 253 dosis de distintas drogas, 4 vehículos y 2 motocicletas, afectando capacidades operativas de grupos generadores de violencia.

De igual forma, como parte de los operativos de vigilancia terrestre en el municipio de Centro, se realizaron recorridos preventivos en colonias, centros comerciales, cajeros automáticos y paradas del transporte público, donde fueron inspeccionados 154 vehículos, 176 motocicletas y revisadas 330 personas.

“Como parte de las acciones focalizadas de seguridad implementadas en el municipio de Jalpa de Méndez, en acciones desarrolladas del 16 de abril al 31 de mayo de 2026, fueron detenidas 28 personas en flagrancia por diversos delitos; así también, se aseguraron 99 unidades motrices, entre ellas 28 vehículos, 70 motocicletas y una cuatrimoto, 433 dosis de droga y 4 armas de fuego”, se detalló en un comunicado.

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