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En una misa privada en la iglesia de la Medalla Milagrosa, en Torreón, familiares, amigos y políticos despidieron al alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, quien falleció el viernes debido a complicaciones de salud después de una larga batalla contra el cáncer.
La ceremonia religiosa tuvo lugar a las 13:00 horas en una parroquia que se encuentra al interior de un fraccionamiento de acceso controlado, lo que impidió que medios de comunicación accedieran a la eucaristía.
Alrededor del fraccionamiento se llevó a cabo un dispositivo de seguridad de policías municipales, estatales y elementos de vialidad, para que gente ajena a la familia accediera a la entrada.
Al lugar acudieron distintos políticos como el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez; el fiscal estatal, Federico Fernández, o el dirigente estatal del PRI, Carlos Robles.
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Selina Bremer, presidenta honoraria del DIF Torreón y esposa del edil fallecido, junto a sus tres hijos, recibieron las muestras de solidaridad de la comunidad.
Los asistentes se unieron en oración por el eterno descanso del mandatario municipal, a quien recordaron como un hombre que deja un legado para la ciudad.
Al concluir la misa, su hijo Ernesto dedicó unas palabras en las que agradeció a todos los que estuvieron con su papá y la familia en las buenas y en las malas. También invitó a los trabajadores y colaboradores del Ayuntamiento a seguir el legado de su papá. Posteriormente, los presentes despidieron al alcalde con un emotivo minuto de aplausos.
Román Alberto Cepeda González se encontraba al frente de su segundo periodo consecutivo en el Ayuntamiento de Torreón (2025-2027).
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El deceso del munícipe ocurrió la mañana del viernes 5 de junio en el Sanatorio Español, tras haber sido hospitalizado de urgencia por complicaciones de salud. Se trata del primer caso en la historia de Torreón en el que fallece un presidente municipal en funciones.
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JACL/cr
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