El alcalde de Torreón, Coahuila, Román Alberto Cepeda González, falleció la mañana de este viernes debido a complicaciones en su estado de salud. Desde hace tiempo libraba una batalla contra el cáncer.

Hasta el momento ni el Ayuntamiento ni la familia han emitido una comunicación oficial, pero fuentes han confirmado el deceso, además de que diferentes personalidades han comenzado a expresar las condolencias en redes sociales, como el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno.

Román Alberto Cepeda González tenía 60 años y ocupaba el cargo de alcalde desde el 1 de enero de 2022. En enero de 2025 comenzó un segundo mandato después de ganar la reelección.

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Desde hace semanas el alcalde había estado ausente de sus actividades, pero el 3 de junio, en medio de especulaciones por su estado de salud, reapareció de forma virtual para tomar protesta a regidoras suplentes. También en la semana, el gobernador Manolo Jiménez Salinas había confirmado que el alcalde se recuperaba en su domicilio tras una intervención médica y descartó algún posible relevo.

Sin embargo, este viernes fue trasladado de emergencia al Sanatorio Español debido a complicaciones. Fue allí donde finalmente perdió la vida.

Román Cepeda González militó en el PRI desde los 18 años y como servidor público tuvo su primera encomienda a los 25 años. Ocupó cargos en la secretaría de Desarrollo Social, fue diputado local, delegado de la extinta Sagarpa y secretario del Trabajo. Dentro del PRI fue presidente del Comité Municipal en Torreón, Consejero Nacional y Consejero Vitalicio.

De acuerdo con el Código Municipal, quien asume como encargado de despacho de la alcaldía, será el primer regidor del Ayuntamiento, Luis Jorge Cuerda. Posteriormente, según la Constitución de Coahuila, será el Congreso quien designe a un nuevo presidente municipal para concluir el periodo, que en este caso será hasta el último día del 2027.

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