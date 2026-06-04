Torreón.—Los 40 grados Celsius que golpean el asfalto de la calle no le impiden a Berenice Alba Carrillo sentarse a las afueras de su casa junto a sus dos hijas en la colonia Mijares, en el poniente de Torreón, donde las fachadas de las viviendas son adornadas con tambos y tinas para rellenar el agua que llega a cuentagotas.

“Estar dentro de la casa es difícil porque no hay agua para los aires. Es lo que sufrimos, no les cae agua a los aires. El aire del ventilador está caliente. Sólo con minisplit, pero no tenemos”, se queja Berenice en una tarde calurosa.

En su casa se hallan un tinaco, un tambo y dos botes de basura convertidos también en recipientes para almacenar agua. Aparte en el techo tiene otro tinaco. Sin embargo, únicamente el tinaco negro alcanzó a ser llenado con el agua que cayó muy de mañana.

En las fachadas de las viviendas de Torreón es común la presencia de tambos y tinas para rellenar con agua. Foto: Francisco Rodríguez / EL UNIVERSAL

Tras haber estado casi un mes sin servicio de agua potable, hace unos días finalmente les restablecieron el suministro. Berenice comenta que únicamente se los dejan una hora, a lo mucho una hora y media al día. Y en ese tiempo, en un día, apenas y alcanzó para llenar el tinaco.

“Sólo la dejan un ratito, y llenando con poco el tinaco es de lo que sobrevivimos”, comenta.

Con esa agua, comenta, tiene que alcanzar para todos los servicios: bañarse, lavar trastes, usarla para el baño. Para beber y cocinar alimentos se requiere comprar agua purificada, “de garrafón”, como le llaman.

Colonias como Mijares y otras como Fidel Velázquez, Zaragoza Sur, Luis Donaldo Colosio y otras del centro y poniente de Torreón reciben agua por tandeo. En ese tiempo tienen que aprovechar para llenar los tinacos y tambos que se han convertido en adorno de fachada de los hogares.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024, 202 mil 160 viviendas de Coahuila reciben agua cada tercer día.

Esta crisis de agua ha derivado en un aumento en los reportes por fallas en el suministro.

Según datos del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) de Torreón entregados a través de una solicitud de información, en el primer trimestre del año se recibieron 2 mil 932 reportes por fallas en el suministro de agua, un promedio de 32.5 reportes por día, cuando el promedio de 2023 y 2024 había sido de 25 reportes.

Mismo problema, misma estrategia

Para Miguel Ángel Hernández, director del Centro de Investigación en Agua y Derechos Humanos (CIADH), los temas de fondo para garantizar el suministro de agua en la ciudad no se están atendiendo, pues continúa la estrategia de perforar pozos.

El presidente municipal de Torreón, Román Alberto Cepeda, declaró que están a la espera de perforar ocho pozos este año para atender el problema de desabasto.

Según un análisis realizado a los pozos en funcionamiento publicados por el Simas en su página de transparencia, el número de pozos se mantiene constante en 83 entre 2023 y 2025, a pesar de las inversiones que se han realizado. La situación es que algunos pozos que operaban en 2023, como el 9, 15-R, 31, 43, 53 y 72, se reportaron fuera de servicio en 2025. Para compensar estas bajas, se incorporaron nuevos pozos o se reactivaron otros, tales como el 75-R, 94, 96, 97 y 98, los cuales no figuraban como operativos en los registros de la primera evaluación de 2023.

Es decir, a pesar de que el ayuntamiento presuma el desarrollo de nuevas fuentes, estas han sido para cubrir el agotamiento de otras.

“Nomás le meten más popotes al acuífero y a más profundidad, con la consecuencia de contaminación”, critica el director del CIADH.

En la primera evaluación de los pozos en 2025, último dato público del Simas Torreón, 39 pozos estarían con límites de arsénico en el agua por encima de lo permitido actualmente en el país, que son 0.010 microgramos de arsénico por litro. Sin embargo, si se considera la norma internacional cuyo límite permisible es 0.010 microgramos de arsénico por litro de agua, misma que también aplicará a ciudades como Torreón en 2028, la cantidad de pozos que incumplen serían 74 actualmente, lo que significa 89% del total.

Miguel Ángel Hernández señala que la estrategia de perforar pozos, lejos de ayudar a la Comarca Lagunera y a su población, acentúa el problema. “No veo alternativas reales de solución”, añade.

Por el contrario, refiere que en la actualidad la mayor parte de Torreón tiene problemas de suministro de agua, de calidad de agua, problemas en la temporalidad de la entrega del agua. Y si se le suma la temporada de calor, se agudiza el problema, comenta.

Hernández cree que es necesario socializar la crisis de forma responsable para que las autoridades entiendan que no son los mejores tiempos para evadir sus responsabilidades. Señala que al ser un derecho humano el tener agua y estar establecido en la Constitución, las autoridades tienen que generar acciones, programas o políticas públicas para cumplir con este objetivo.

No obstante, testimonios como el de Berenice Alba Carrillo refieren que no sólo no hay estrategias para detener la crisis, sino que la situación se agrava cada año. Ella tiene más de una década viviendo en el sector y asegura que, aunque ya tiene varios años con la problemática, nunca había estado todo un mes completo sin agua.

“Venían las pipas y nos daban, también teníamos que ir a rellenar los tanques”, recuerda. “Sí batallamos un poquito más que antes”.

La vecina menciona que desafortunadamente se han acostumbrado a estar de forma intermitente sin agua. “Es difícil, porque es una necesidad muy fuerte el agua. Siempre se ha batallado por el agua”, comenta.

Asegura que no le queda de otra que convertirse en guardián de su llave, a la espera de que por esa única hora por la mañana aparezca el líquido y logre llenar la mayor cantidad posible de tinacos, tambos o tinas que tiene.