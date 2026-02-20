En la elaboración del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México 2025-2045 (PGD), es necesario contemplar la creación de una política pública que visibilice los asentamientos humanos, en la cual haya un equilibrio entre la calidad de vida de quienes viven ahí y la protección del medio ambiente, coincidieron diputados locales de Morena.

Al participar en el “Foro Asentamientos Humanos”, que forma parte de los espacios de consulta del PGD, los legisladores Xóchitl Bravo Espinosa, Alberto Vanegas Arenas y Luis Alberto Chávez García externaron la importancia de preservar los bosques que existen en la capital del país, en particular la Alcaldía Tlalpan, y de concientizar a la población sobre estos.

La Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso capitalino consideró una prioridad la preservación de las zonas boscosas, ya que estas permiten la recarga de los mantos freáticos y generan oxígeno para la metrópoli.

Por esa razón, agregó, no puede seguir la expansión de la mancha urbana de forma desordenada.

Precisó que en demarcaciones como Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco se presenta la problemática de este tipo de asentamientos humanos, incluso unos desde hace más de 40 años. “Ante esta situación, debemos tomar en cuenta la preservación del medio ambiente, pero también la calidad de vida y la dignificación de las personas que viven en esos asentamientos”.

Ante decenas de asistentes en el Deportivo Vivanco, en la Alcaldía Tlalpan, el diputado Alberto Vanegas comentó que la gente que vive en dichos espacios se enfrenta a diversos trámites para la regularización de sus hogares, lo que deben tomar en cuenta antes de vivir en estos asentamientos.

“Cuando alguien piensa en adquirir un terreno para tener una vivienda para su familia no se piensa en la zonificación; en el uso de suelo; en que tiene que ir a la alcaldía, al Congreso de la Ciudad o al Instituto de Planeación. Pero lo más importante es que ya se inició este proceso y que este Plan se va a construir con las y los capitalinos”, subrayó.

