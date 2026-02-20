La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que 14 alcaldías de la Ciudad de México generaron un posible daño a la hacienda pública por más de 2 mil 144 millones de pesos durante 2024, por el presunto mal manejo de recursos de dos fondos federales.

De acuerdo con el informe de resultados de la Cuenta Pública 2024, entregado a la Cámara de Diputados, la alcaldía con más monto por aclarar fue Cuajimalpa, mientras que Iztapalapa y Miguel Hidalgo no tuvieron observaciones.

El dictamen detalla que Cuajimalpa infringió la normativa, principalmente la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Código Fiscal de la Federación, por la falta de la documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones recibidas del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Faismun), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun) y de las Participaciones Federales a Municipios (PFM), lo que generó un probable daño a la hacienda pública por mil 88 millones 596 mil pesos.

Tlalpan, se detalla, no aclaró 278 millones 624 mil pesos, mientras que Tláhuac generó un posible daño de 126 millones 144 mil pesos.

De acuerdo con el informe, Iztacalco tiene un monto por aclarar de 98 millones 704 mil pesos.

“En conclusión, la alcaldía Iztacalco no realizó una gestión eficiente de los recursos del gasto federalizado, incluidas las Participaciones Federales de la Cuenta Pública 2024”, se indica.

La alcaldía Cuauhtémoc generó un probable daño a la hacienda pública por un importe de 89 millones 708 mil pesos, que representó 87.3% de la muestra auditada.

En tanto, Xochimilco tiene un monto por aclarar de 77 millones 509 mil pesos. A su vez, el posible daño al erario en Álvaro Obregón fue por 76 millones 806 mil pesos.

El dictamen generado detalla que la alcaldía Gustavo A. Madero no aclaró, en 2024, recursos por 53 millones 232 mil pesos; en tanto, el posible daño al erario en Benito Juárez fue de 51 millones 868 mil pesos.

En la demarcación Azcapotzalco se generó un probable daño a la hacienda pública por un importe de 49 millones 223 mil de pesos. Venustiano Carranza tuvo un monto por aclarar de 44 millones 323 mil pesos.

En Magdalena Contreras, Milpa Alta y Coyoacán, el posible daño a las finanzas públicas fue por 43 millones 822 mil pesos, 36 millones 692 mil pesos, y 27 millones 171 mil pesos, respectivamente.