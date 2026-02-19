El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Jesús Sesma, anunció la ruta legislativa que seguirán para la aprobación del Plan General de Desarrollo (PGD).

En rueda de prensa, detalló que esta ruta incluye un acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos que va a regular formalmente el proceso. También una guía integral, un calendario, lineamientos y un acuerdo de coordinación con el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP).

Apuntó que este acuerdo con el Instituto pone plazos, turnos internos, reglas claras para la coordinación entre los órganos y las comisiones, así como los lineamientos metodológicos específicos para la elaboración de los dictámenes de las comisiones a las que se turnará el PGD, y los formatos claros para que esas instancias emitan su opinión.

“Todo ello es importantísimo, pero, sobre todo, imprescindible para que un proceso de tal magnitud como es este que vamos a recibir, se conduzca con un método, orden, coherencia, responsabilidad e institucionalidad”, subrayó.

En ese contexto, recordó que cuando el PGD llega al Congreso capitalino, lo que tiene que hacer la Mesa Directiva es garantizar que se cumpla en tiempo; que no haya fallas en las comisiones encargadas de su dictaminación, y que no exista posibilidad alguna de un retraso, involuntario o voluntario, por parte de la Comisión de Planeación del Desarrollo.

“Con esta arquitectura vamos a asegurar que se va a resolver a tiempo; se preservará el rigor técnico; tendrá reglas claras, y dará certeza jurídica a la ciudad. Vamos a cumplir con la Constitución; vamos a liberar con responsabilidad, y vamos a conducir este proceso con todo el orden institucional”, puntualizó.

Y añadió: “Como presidente de la Mesa Directiva también tenemos obligaciones para la eventual aprobación del Plan General de Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Territorial. (…) Estaré platicando con la Junta de Coordinación Política y con la propia Mesa Directiva sobre los documentos que estamos elaborando”.

Asimismo, Jesús Sesma afirmó que el Congreso de la Ciudad de México tiene como objetivo organizar en tiempo y forma el trabajo para sacar adelante el PGD y el PGOT. Ello, apuntó, para garantizar tres objetivos fundamentales: cumplimiento constitucional, rigor técnico y gobernabilidad parlamentaria.

