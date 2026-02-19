Más Información

Una mujer de entre 25 y 30 años de edad perdió la vida la tarde de este jueves, luego de caer presuntamente desde el octavo nivel de un edificio ubicado sobre (Diagonal Patriotismo), a la altura de Alfonso Reyes, en la .

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima quedó inconsciente sobre la cinta asfáltica con una herida visible en la cabeza, lo que generó la alerta de personas que se encontraban en las inmediaciones, quienes solicitaron apoyo de los .

Al sitio arribaron elementos policiales y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes tras valorar a la mujer, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. La causa exacta del fallecimiento quedó pendiente de determinar.

La zona fue acordonada por personal de seguridad, mientras el cuerpo fue cubierto con una sábana blanca en espera de las autoridades ministeriales. Posteriormente se dio aviso a la Coordinación Territorial correspondiente y a Servicios Periciales, que enviaron personal para realizar el procesamiento del lugar.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima y las circunstancias precisas en las que ocurrió la caída, por lo que las investigaciones continúan.

