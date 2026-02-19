Chalco, Méx.-Un juez del Poder Judicial del Estado de México condenó a Víctor Eladio Pérez Ortiz a seis años de prisión por su participación en el despojo de la vivienda de Mariana “N”, hija de María Carlota, quien asesinó a dos personas por el mismo hecho en la Unidad Habitacional Ex Hacienda de Guadalupe, en el municipio de Chalco.

El 27 de marzo de 2025, Pérez Ortiz formó parte de un grupo de cinco personas que forzó cerraduras y protecciones para ocupar el predio. Amenazaron a un testigo que los confrontó y colocaron cadena con candado en la entrada.

Se identificaron como integrantes del Sindicato 22 de Octubre, organización señalada por autoridades por dedicarse a despojos violentos, extorsión, secuestro exprés y narcomenudeo en la zona oriente del Estado de México.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México abrió una investigación, obtuvo orden de aprehensión y lo detuvo. En procedimiento abreviado, Pérez Ortiz aceptó su responsabilidad, ofreció disculpa pública por escrito a la víctima —en la que reconoció la ocupación indebida y el daño a los derechos de posesión y propiedad de Mariana “N”— y recibió la sentencia.

La condena incluye multa de 16 mil 971 pesos, reparación del daño moral por 5 mil 657 pesos, reparación material por 20 mil 312 pesos y devolución inmediata del inmueble a la propietaria legítima, acreditada desde abril de 2025.

Este despojo desencadenó la reacción violenta de Carlota. El 1 de abril de 2025, la mujer de 74 años llegó armada al inmueble junto con familiares para recuperarlo. Disparó contra presuntos invasores y mató a Justin “N”, de 19 años y a su padre Esaú de 51 años e hirió a un menor de 15 años.

La mujer fue detenida la ese mismo día, junto con sus hijos Mariana “N” y Eduardo “N. Carlota “N” enfrenta proceso por homicidio calificado; permanece en prisión preventiva en el penal de Chalco a casi un año de los hechos, con solicitudes de prisión domiciliaria rechazadas o aplazadas por su edad y padecimientos.

Lourdes Yohana “N”, otra integrante del grupo y también ligada al Sindicato 22 de Octubre, resultó vinculada a proceso el 1 de junio de 2025 por el mismo despojo.

El caso expuso la impunidad en despojos inmobiliarios en Chalco y municipios vecinos, donde grupos bajo fachada sindical ocupan propiedades de forma violenta.

La FGJEM inició desde entonces operativos como “Restitución de la Propiedad”, con detenciones de líderes, regidores y funcionarios vinculados a estas redes.

