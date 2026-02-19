Más Información

Sheinbaum: Fuerzas Armadas garantizan que México decida su destino ante presiones globales; nacieron para defender la soberanía, dice

Cravioto descarta conflicto de interés con Fundación Haghenbeck; dice haber pagado 20 mil pesos mensuales de renta por departamento

"Intoxicación alimentaria", principal línea de investigación en menores poblanos: fiscal; niña que dio positivo a fentanilo sufrió convulsiones

Militares que golpean a joven en Peribán, Michoacán, ya están bajo custodia; serán sancionados

Mueren alumna del Colegio de Bachilleres 2 y chofer de transporte público tras ataque en Acapulco; otra menor resulta herida

Elba Esther debe pagar 19 mdp en ISR; Corte rechaza revisar amparo a su favor por adeudo fiscal

Chalco, Méx.-Un juez del Poder Judicial del Estado de México condenó a Víctor Eladio Pérez Ortiz a seis años de prisión por su participación en el despojo de la vivienda de Mariana “N”, hija de , quien asesinó a dos personas por el mismo hecho en la Unidad Habitacional Ex Hacienda de Guadalupe, en el municipio de .

El 27 de marzo de 2025, Pérez Ortiz formó parte de un grupo de cinco personas que forzó cerraduras y protecciones para ocupar el predio. Amenazaron a un testigo que los confrontó y colocaron cadena con candado en la entrada.

Se identificaron como integrantes del Sindicato 22 de Octubre, organización señalada por autoridades por dedicarse a despojos violentos, extorsión, secuestro exprés y narcomenudeo en la zona oriente del Estado de México.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México abrió una investigación, obtuvo orden de aprehensión y lo detuvo. En procedimiento abreviado, Pérez Ortiz aceptó su responsabilidad, ofreció disculpa pública por escrito a la víctima —en la que reconoció la ocupación indebida y el daño a los derechos de posesión y propiedad de Mariana “N”— y recibió la sentencia.

La condena incluye multa de 16 mil 971 pesos, reparación del daño moral por 5 mil 657 pesos, reparación material por 20 mil 312 pesos y devolución inmediata del inmueble a la propietaria legítima, acreditada desde abril de 2025.

Este despojo desencadenó la reacción violenta de Carlota. El 1 de abril de 2025, la mujer de 74 años llegó armada al inmueble junto con familiares para recuperarlo. Disparó contra presuntos invasores y mató a Justin “N”, de 19 años y a su padre Esaú de 51 años e hirió a un menor de 15 años.

La mujer fue detenida la ese mismo día, junto con sus hijos Mariana “N” y Eduardo “N. Carlota “N” enfrenta proceso por homicidio calificado; permanece en prisión preventiva en el penal de Chalco a casi un año de los hechos, con solicitudes de prisión domiciliaria rechazadas o aplazadas por su edad y padecimientos.

Lourdes Yohana “N”, otra integrante del grupo y también ligada al Sindicato 22 de Octubre, resultó vinculada a proceso el 1 de junio de 2025 por el mismo despojo.

El caso expuso la impunidad en despojos inmobiliarios en Chalco y municipios vecinos, donde grupos bajo fachada sindical ocupan propiedades de forma violenta.

La FGJEM inició desde entonces operativos como “Restitución de la Propiedad”, con detenciones de líderes, regidores y funcionarios vinculados a estas redes.

