Un sujeto identificado como John "N" fue vinculado a proceso por el delito de robo calificado en agravio de un hombre a quien contactó mediante una aplicación de citas, informó la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ).

De acuerdo con la investigación, John y la víctima acordaron encontrarse en un inmueble de la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, el pasado 27 de enero.

En lugar, la víctima habría sido sedada con el objetivo de robarle sus pertenencias y dinero en efectivo.

El presunto responsable fue identificado a través del análisis de las cámaras de videovigilancia, por lo que un agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión.

Cinco días después de los hechos, policías de investigacion localizaron y detuvieron al sospechoso.

Durante la audiencia, celebrada el pasado 6 de febrero, un juez de control vinculó a proceso al detenido y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

Además, fijó el plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria, informó la FGJ.

