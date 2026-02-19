Un juez de control vinculó a proceso a Agustín “N” por su probable participación en el feminicidio de Ivon Maricela López, quien fue reportada como desaparecida el 30 de marzo de 2025 y localizada sin vida un día después en el estado de Morelos.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que, de acuerdo con las investigaciones, la víctima salió de su domicilio a bordo de una bicicleta, la cual fue encontrada afuera de un inmueble en la colonia Pedregal de Santo Domingo, en la alcaldía Coyoacán. Los datos recabados señalan que ingresó al lugar acompañada de dos mujeres y no volvió a salir.

El 2 de abril de 2025, personal de la Policía de Investigación realizó un cateo en dicho inmueble y posteriormente detuvo en la alcaldía Iztapalapa a Yuliana “N” y Luisa “N”, identificadas como las personas que acompañaban a la víctima el día de su desaparición. Ambas permanecen en prisión preventiva.

La indagatoria también ubicó a Agustín “N” en el sitio donde fue localizado el cuerpo, por lo que se obtuvo una orden de aprehensión en su contra. El imputado fue localizado en el municipio de Orizaba, Veracruz, donde fue detenido el 12 de febrero en coordinación con autoridades estatales y posteriormente trasladado a la Ciudad de México.

Inicialmente el caso se investigaba como desaparición cometida por particulares; sin embargo, la Fiscalía solicitó la reclasificación a feminicidio agravado. El juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con la autoridad, las personas imputadas se presumen inocentes hasta que se determine su responsabilidad mediante sentencia judicial.

