Jerusalén/Washington.— El primer grupo de activistas de la flotilla para Gaza expulsados por Israel llegó este jueves a Turquía, tras la indignación internacional por el maltrato que recibieron durante su detención.

Tras la difusión de imágenes de los activistas con las manos atadas y el frente contra el suelo, publicadas por el ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, España e Italia pidieron sanciones de la Unión Europea contra el alto funcionario, e Irlanda solicitó medidas contra Israel.

Más de 400 personas que iban a bordo de unos 50 barcos fueron interceptadas el lunes por el ejército israelí en el Mediterráneo, al oeste de Chipre y luego fueron llevadas por la fuerza a Israel y arrestadas en la prisión de Ktziot, afirmó la ONG Adalah, que los representaba legalmente.

“Todos los activistas extranjeros de la flotilla de la Solidaridad con Palestina han sido deportados de Israel. Israel no permitirá ninguna violación del bloqueo naval legal sobre Gaza”, declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Oren Marmorstein.

Turquía afirmó que enviaría tres vuelos especiales para repatriar a sus ciudadanos ya los de terceros países, en total 422 participantes en la flotilla, 85 de ellos turcos, según fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Un primer grupo de activistas de la flotilla de Gaza comenzó a llegar al aeropuerto de Estambul y fueron recibidos por una multitud con banderas palestinas, constató un corresponsal de la AFP.

Bilal Kitay, ciudadano turco originario de Bingöl, una ciudad de mayoría kurda al este del país, abrazó a su esposa a su llegada a Estambul tras ser deportado. Este era su segundo embarque con la flotilla para Gaza. “Nos atacaron, nos golpearon a todos, tanto a las mujeres como a los hombres, muchos gritaban. Pero, en realidad, eso no tiene ninguna importancia. Es lo que viven constantemente los palestinos”, relató.

A su vez, EU sancionó a nueve personas acusadas de ser cercanas a la dirección de Hezbolá o de formar parte de ella y de “obstruir el proceso de paz en Líbano”. Hezbolá, respaldado por Irán, goza de un amplio apoyo en Líbano, con una rama armada y otra política, que incluye miembros del parlamento elegidos democráticamente.

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