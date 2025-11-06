Chalco, Mex.- Una jueza del Poder Judicial del Estado de México negó la prisión domiciliaria para doña Carlota, investigada por el homicidio de 2 personas al presuntamente intentar defenderse de un despojo de vivienda, en el fraccionamiento Ex Hacienda de Guadalupe.

Por ello, deberá seguir recluida en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco, hasta que concluya el proceso de investigación en su contra.

La defensa legal de Carlota “N” argumentó la edad de 74 años y el padecimiento de diabetes mellitus tipo 2, para solicitar que siguiera el proceso desde su casa a fin de que tuviera cuidados especiales.

Lee también: Kimberly Hilary, un mes desaparecida

En la exposición del argumento ante la jueza, la defensa jurídica de la mujer que quedó grabada en video disparando a 3 personas, señaló que desde hace 7 meses le han tenido que incrementar la dosis de insulina.

Antes de ser ingresada al penal de Chalco, a Carlota “N” le suministraban 10 mililitros de insulina y esa dosis se incrementó en 20 mililitros.

Arturo Santana, hijo de Carlota “N”, explicó que la salud de su madre se ha deteriorado desde que está en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco. Sin embargo, la solicitud el cambio de medida cautelar fue desechada.

También mencionó que la mujer ya cumplió 74 años de edad y podría seguir el juicio en arraigo domiciliario, ya que esta previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, debido a la edad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr