Chalco, Mex.— La defensa jurídica de Carlota “N”, investigada por el delito de homicidio junto con sus hijos, por presuntamente intentar evitar un despojo de vivienda, quiere solicitar la revisión de medidas cautelares para que siga su proceso en arraigo domiciliario.

Para ello, este miércoles se celebraría una audiencia en la Sala de Juicios Orales del Poder Judicial del Estado de México ubicadas en Chalco, sin embargo, se reprogramó para el jueves 6 de noviembre, a las 10:00 de la mañana, debido a que el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) no acudió.

Carlota “N”, la mujer de 74 años que se hizo viral en redes sociales por aparecer disparando una arma de fuego en contra de tres personas, a quienes calificaron de supuestos invasores de casas, padece varias enfermedades que requieren de la atención médica especializada, entre ellas la diabetes tipo 2, según argumentó su defensa legal como justificación para solicitar la revisión de medidas cautelares.

La diabetes la padece desde hace más de 10 años y se ha agravado; ya fue necesario duplicar la dosis de insulina que le suministran cada día, explicó su hijo Arturo Santana, exdiputado local en la Ciudad de México.

Por tal motivo, buscan que Carlota “N” deje el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco, en el que está desde hace siete meses, para continuar con el proceso penal desde su domicilio y con los cuidados necesarios por sus enfermedades crónicas.