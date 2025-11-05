Naucalpan, Méx.— A un mes y dos días de su desaparición, no hay rastro del paradero de Kimberly Hilary Moya González, informó su madre, Jaqueline González, durante la brigada de búsqueda que se realizó en San Rafael Chamapa.

Las autoridades, dijo, siguen analizando líneas de investigación, pero la exigencia es su aparición con vida: “Para nosotros, como padres, no hay nada si no tenemos a Kim”.

La madre de la joven reconoció que su familia no quiere venganza, sino localizar a su hija, quien desapareció el 2 de octubre cuando se dirigía a un cibercafé a sacar copias.

Ante el reciente cambio en su defensa jurídica, la madre de Kimberly dijo sentirse tranquila con el trabajo que se está realizando.

“Se buscó minuciosamente la parte de los defensores y hemos tenido un gran avance; gracias a Dios, el proceso va encaminado hacia el objetivo que queremos”, expresó.

En la brigada de búsqueda convocada este 4 de noviembre participaron más de 60 elementos de la policía del Estado de México, el grupo táctico Fuerza de Acción y Reacción (FAR), la Comisión Nacional de Búsqueda, así como amigos, vecinos y familiares.

La madre de Kimberly encabezó los recorridos en los alrededores de la calle Diagonal Minas, donde la menor fue vista con vida por última vez. En tanto, su padre Miguel Ángel Moya recorrió la parte de la calle Saturno y la zona colindante a ésta.

Fichas de búsqueda fueron colocadas en puertas, postes de luz y paredes, también se repartieron entre vecinos y establecimientos.