Naucalpan, Méx.-“Nosotros no queremos venganza, queremos encontrar a Kim”, declaró Jaqueline González, madre de Kimberly Hilary Moya González, reportada como desaparecida desde el pasado 2 de octubre, durante la Brigada de Búsqueda que se realizó en la comunidad de San Rafael Chamapa, este martes.

A un mes y dos días de su desaparición, la madre de Kimberly comentó que continúan en la búsqueda de algún rastro que los pueda llevar al paradero de la joven.

“Estamos en una de las células de Búsqueda para hallar algún tipo de rastro, Alguien que, aunque sea anónimamente, pueda compartirnos algo”, comentó al puntualizar que “hasta este momento, no tenemos ningún solo rastro de Kimberly”.

A un mes y dos días de su desaparición, la madre de Kimberly comentó que continúan en la búsqueda. Foto: Osmar Alvarado

Jaqueline comentó que las autoridades continúan analizando líneas de investigación, pero la exigencia es la aparición con vida de Kim. “Para nosotros como padres no hay nada si no tenemos a Kim”, sostuvo.

Lee también: Bloquean autopista México–Querétaro por desaparición de vecino en Jilotepec

Ante el cambio en su defensa jurídica, la madre de Kimberly dijo sentirse tranquila con el trabajo que se está realizando.

“Se buscó minuciosamente la parte de los defensores y hemos tenido un gran avance; gracias a Dios, el proceso va encaminado hacia el objetivo que queremos”, expresó.

Durante la Brigada de Búsqueda participaron más de 60 elementos de la policía del Estado de México. Foto: Osmar Alvarado

Durante la Brigada de Búsqueda participaron más de 60 elementos de la policía del Estado de México, el grupo táctico denominado Fuerza de Acción y Reacción (FAR), Comisión Nacional de Búsqueda, así como amigos, vecinos y familiares.

La madre de Kimberly encabezó los recorridos en los alrededores de la Calle Diagonal Minas, donde fue vista por última vez la menor con vida. En tanto su padre, Miguel Ángel Moya, recorrió la parte de la calle Saturno y la zona colindante a ésta.

Lee también: Demolerán ciclovía en Tultitlán por obras del Tren de Pasajeros México–Querétaro

Fichas de búsqueda fueron colocadas en puertas, postes de luz y paredes, también se repartieron entre vecinos y establecimientos de la zona.

Fichas de búsqueda fueron colocadas en puertas, postes de luz y paredes, también se repartieron entre vecinos y establecimientos de la zona. Foto: Osmar Alvarado

Kimberly Hilary Moya González desapareció el pasado 2 de octubre en la calle Diagonal Minas, luego de acudir a un cibercafé para sacar unas copias.

Por este caso, dos personas fueron detenidas y permanecen recluidas en el Penal de Barrientos, en Tlalnepantla, acusadas de su presunta participación en la desaparición de la menor. Se trata de Gabriel Rafael “N”, de 57 años, y Paulo “N”, de 36.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que ambos fueron presentados ante un juez, tras reunir elementos de prueba suficientes que los vinculan con el delito de desaparición de particulares en agravio de Kimberly.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr