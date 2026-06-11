“No es posible que no me dejen entrar a mi calle”, mencionó una vecina de Santa Úrsula, quien a bordo de su camioneta no podía ingresar a su domicilio debido al cierre vial implementado en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, en el marco de la inauguración de la Copa del Mundo por parte de elementos del cuerpo de policías.

En el cruce de Avenida del Imán y Gran Sur oficiales de la Secretaria de Seguridad Ciudadana y de la Secretaria de Movilidad realizaron un retén para solicitar códigos QR.

La vecina relató que los policías colocaron múltiples barreras para impedir el paso y que su código QR no era leído.

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“No me dejan entrar a mi calle”; vecinos de Santa Úrsula denuncian problemas de acceso por operativo del Mundial 2026. Foto: Arantxa Meave

“Es completamente absurdo lo que sucede; llevo años viviendo aquí y jamás había pasado esto”, comentó.

Después de varios minutos de espera,le permitieron el acceso hacia Avenida del Imán.

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Vecinos que intentan ingresar a las inmediaciones del Estadio Ciudad de México comentan que han tenido problemas para ingresar.

“Entonces, ¿para qué sirve esta madre (el QR)?”, preguntó enojado uno de los habitantes sobre el filtro ubicado entre avenida Santa Úrsula y San Guillermo. El automovilista tenía la intención de pasar a la calle de San Federico pero no le permitieron la entrada.

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Vecinos de Santa Úrsula denuncian problemas de acceso por operativo del Mundial 2026. Foto: Arturo Ordaz Díaz

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se observó que ante el cerco se que mantiene esta zona, personal de la alcaldía Coyoacán informó que las entradas para vehículos de vecinos con tarjetones son en San Hermilo, San Alejandro y San Jorge; ya que todos los demás accesos con reja son solo para peatones.

“Yo por eso preparé mi día desde ayer. Fui al doctor en la mañana y regresé temprano para no sacar mi carro”, comentó un colona que caminaba con su perro sobre la avenida.

En ese sentido, avenida Santa Úrsula solo es peatonal, excepción para las unidades del Trolebús Línea 14, que vienen del CETRAM de CU, y dejan a los usuarios a la altura de Santo Tomás.

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Vecinos de Santa Úrsula denuncian problemas de acceso por operativo del Mundial 2026. Foto: Arturo Ordaz Díaz

En todas las calles de dicha colonia que desembocan al circuito Azteca están cerradas con rejas y vigiladas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), aunque está limitada la circulación de vehículos, es libre el paso peatonal.

Por ello, cientos de aficionados descienden del trolebús para seguir su camino hasta San Benjamin, donde con gritos, banda, y una algarabía continúan su camino al Estadio Ciudad de México.

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