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A unas horas del partido México-Sudráfica que marcará la inauguración de la Copa del Mundo 2026, cientos de aficiones ya avanzan en filas por las calles y avenidas del primer cuadro de la Ciudad para asistir al Fan Fest que se habilitó en la plancha del Zócalo.
Aunque algunos fanáticos llegaron al Centro Histórico desde la madrugada o incluso antes, el ingreso para los fanáticos será a partir de las 10:00 de la mañana, previo a que dé inicio el evento inaugural que se transmitirá en pantallas gigantes en el corazón de la ciudad.
El ingreso para los fanáticos sera por avenida 20 de noviembre y Venustiano Carranza. Sin embargo, la fila ya es de cientos de fanáticos.
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