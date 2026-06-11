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Uno de los sueños de Camilo Sesto se materializó este jueves con la inauguración de un museo dedicado a él en su ciudad natal, Alcoy (Alicante, este de España), que repasa la vida personal y profesional de este reconocido artista a través de 2 mil piezas.
El museo de Camilo Sesto está dividido en dos plantas, en la primera de las cuales se accede a la parte del museo vinculada a la carrera profesional del artista, con un primer espacio, a modo de pequeño escenario con un proyector, destinado al mensaje de bienvenida del propio artista a los visitantes, actuaciones, eventos y un karaoke, aunque este último aún no está habilitado, explicó la directora del museo, Marián Miralles.
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En esta zona también se encuentran elementos que recuerdan a los estudios de grabación donde Camilo registró algunos de sus grandes éxitos como "Vivir así es morir de amor" o "Algo de mí", además de una colección de discos de oro y platino y de un reproductor estilo “vintage” en el que poder escuchar las canciones que más triunfaron.
En la planta inferior hay una serie de objetos, como camisetas y fotografías, cervezas etiquetadas con su cara, una estatuilla mandada por unas fans de México y una equipación del Club Deportivo Alcoyano firmada por él, entre otros, vinculados a sus seguidores y también a su vida más personal e íntima.
Miralles detalló que el espacio reúne unas 2 mil piezas sobre Camilo Sesto, donadas por su familia y sus clubes de fans, además de contar con algunos espacios inmersivos con vídeos y audios sobre el cantante.
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La madre del hijo del artista, la mexicana Lourdes Ornelas, afirmó en un encuentro con periodistas que para la familia “significa muchísimo” y adelantó que va a ceder más objetos para el museo, entre ellos letras originales que se van a enmarcar y más discos.
“Estamos encantados y espero que la gente lo venga a ver”, concluyó.
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