Uno de los sueños de Camilo Sesto se materializó este jueves con la inauguración de un museo dedicado a él en su ciudad natal, Alcoy (Alicante, este de España), que repasa la vida personal y profesional de este reconocido artista a través de 2 mil piezas.

El museo de Camilo Sesto está dividido en dos plantas, en la primera de las cuales se accede a la parte del museo vinculada a la carrera profesional del artista, con un primer espacio, a modo de pequeño escenario con un proyector, destinado al mensaje de bienvenida del propio artista a los visitantes, actuaciones, eventos y un karaoke, aunque este último aún no está habilitado, explicó la directora del museo, Marián Miralles.

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En esta zona también se encuentran elementos que recuerdan a los estudios de grabación donde Camilo registró algunos de sus grandes éxitos como "Vivir así es morir de amor" o "Algo de mí", además de una colección de discos de oro y platino y de un reproductor estilo “vintage” en el que poder escuchar las canciones que más triunfaron.

Detalle del material expuesto en el Museo Camilo Sesto de Alcoy (Alicante), que hace un repaso por la vida personal y profesional del artista. EFE/Morell.

En la planta inferior hay una serie de objetos, como camisetas y fotografías, cervezas etiquetadas con su cara, una estatuilla mandada por unas fans de México y una equipación del Club Deportivo Alcoyano firmada por él, entre otros, vinculados a sus seguidores y también a su vida más personal e íntima.

Miralles detalló que el espacio reúne unas 2 mil piezas sobre Camilo Sesto, donadas por su familia y sus clubes de fans, además de contar con algunos espacios inmersivos con vídeos y audios sobre el cantante.

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La madre del hijo del artista, la mexicana Lourdes Ornelas, afirmó en un encuentro con periodistas que para la familia “significa muchísimo” y adelantó que va a ceder más objetos para el museo, entre ellos letras originales que se van a enmarcar y más discos.

“Estamos encantados y espero que la gente lo venga a ver”, concluyó.

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