Camilo Blanes, el único hijo del cantante Camilo Sesto, reapareció en redes sociales acompañado de su madre, la mexicana Lourdes Ornelas, la imagen fue celebrada por los seguidores del cantante, quienes lo felicitaron porque al parecer, el llamado Camilín habría aceptado ayuda para salir de las adicciones.

Blanes tiene problemas de adicción desde hace al menos tres años; su deterioro físico y emocional comenzó en 2019, tras la muerte de su padre, el famosos cantante español, intérprete de temas como "El amor de mi vida", "¿Quieres ser mi amante'" y "Vivir así es morir de amor".

Camilín debutó como cantante de la mano de su padre, mostró talento para ello, y aunque muchos lo animaron a retomar este camino, sus conocidas adicciones a ciertas drogas y al alcohol, fueron deteriorando su físico y su salud mental.

A través de fotos y videos, Blanes le mostró al mundo que no la estaba pasando nada bien desde la mansión que le heredó su padre en España, donde el cantante invitó a amigos que lo metieron en problemas en más de una ocasión.

Camilo Blanes presume su adicción al vodka. Seguidores alertan por su estado mental y físico.

El deterioro dental de Camilo Blanes es cada vez más alarmante. Así se muestra en redes sociales.

El deterioro de la propiedad quedó evidenciado en las fotos que el propio Camilín compartía en redes sociales, donde ganó adeptos que fueron seguidores de Camilo Sesto, quien en vida elogió a su hijo por su calidad humana y su talento como cantante.

Camilo Blanes vuelve a sonreír

En la foto que Camilo Blanes, quien en redes se hace llamar Sheila Devil, compartió junto a su madre Lourdes Ornelas, se muestra sonriente y más repuesto, pues anteriormente su estado era lamentable.

Los cibernautas reaccionaron de inmediato al buen semblante del cantante:

"Me alegro sobremanera de verte así de bien". "Se te ve bastante recuperada...sigue así". "Espectacular, grandiosa, un ejemplo de superación para la sociedad". "Mejorando poco a poco", se lee.

Camilo Blanes reaparece con buen aspecto junto a su madre Lourdes Ornelas.

Al parecer, la rehabilitación de Camilo Blanes comenzó hace tiempo, sin embargo, el pasado 3 de marzo alertó a sus fans tras compartir una foto, todo parece indicar que antigua, con amigos en su casa y él son su imagen desmejorada.

Camilo Blanes con amigos.

Lourdes Ornelas conoció a Camilo Sesto a mediados de los años 70 en México, cuando ella tenía 17 años y él 29, en ese entonces, trabajaba como asistente personal de la cantante Lucía Méndez.

En el pasado, Ornelas dijo públicamente que quería ayudar a su hijo, pero éste no se lo permitió; tal parece que la relación entre madre e hijo ha mejorado desde diciembre, cuando Blanes fue hospitalizado tras una crisis de salud y fue su madre quien no lo dejó solo.

