Más Información

Fallece el escritor Luis Téllez-Tejeda, el Pávido Návido

Fallece el escritor Luis Téllez-Tejeda, el Pávido Návido

Trabajos en Parques de la Memoria fueron avalados por el Consejo de Arqueología, responde el INAH

Trabajos en Parques de la Memoria fueron avalados por el Consejo de Arqueología, responde el INAH

Ante polémica de la Colección Gelman, INBAL afirma que no autorizará exportación definitiva de obras con declaratoria

Ante polémica de la Colección Gelman, INBAL afirma que no autorizará exportación definitiva de obras con declaratoria

Mil escritores firman un libro en blanco; protestan contra el uso de sus obras para entrenar IA

Mil escritores firman un libro en blanco; protestan contra el uso de sus obras para entrenar IA

Remodelan escuelas de educación artística y cultural

Remodelan escuelas de educación artística y cultural

Reconstrucción de edificios mayas por el INAH, "una aberración nunca vista"

Reconstrucción de edificios mayas por el INAH, "una aberración nunca vista"

, el único hijo del cantante Camilo Sesto, reapareció en redes sociales acompañado de su madre, la mexicana Lourdes Ornelas, la imagen fue celebrada por los seguidores del cantante, quienes lo felicitaron porque al parecer, el llamado Camilín habría aceptado ayuda para salir de las adicciones.

Blanes tiene problemas de adicción desde hace ; su deterioro físico y emocional comenzó en 2019, tras la muerte de su padre, el famosos cantante español, intérprete de temas como "El amor de mi vida", "¿Quieres ser mi amante'" y "Vivir así es morir de amor".

Camilín debutó como cantante de la mano de su padre, mostró talento para ello, y aunque muchos lo animaron a retomar este camino, sus conocidas adicciones a ciertas drogas y al alcohol, fueron deteriorando su físico y su salud mental.

Lee también:

A través de fotos y videos, Blanes le mostró al mundo que no la estaba pasando nada bien desde la mansión que le heredó su padre en España, donde el cantante invitó a amigos que lo metieron en problemas en más de una ocasión.

Camilo Blanes presume su adicción al vodka. Seguidores alertan por su estado mental y físico.
Camilo Blanes presume su adicción al vodka. Seguidores alertan por su estado mental y físico.

El deterioro dental de Camilo Blanes es cada vez más alarmante. Así se muestra en redes sociales.
El deterioro dental de Camilo Blanes es cada vez más alarmante. Así se muestra en redes sociales.

El deterioro de la propiedad quedó evidenciado en las fotos que el propio Camilín compartía en redes sociales, donde ganó adeptos que fueron seguidores de Camilo Sesto, quien en vida elogió a su hijo por su calidad humana y su talento como cantante.

Camilo Blanes vuelve a sonreír

En la foto que Camilo Blanes, quien en redes se hace llamar Sheila Devil, compartió junto a su madre Lourdes Ornelas, se muestra sonriente y más repuesto, pues anteriormente su estado era lamentable.

Los cibernautas reaccionaron de inmediato al buen semblante del cantante:

"Me alegro sobremanera de verte así de bien". "Se te ve bastante recuperada...sigue así". "Espectacular, grandiosa, un ejemplo de superación para la sociedad". "Mejorando poco a poco", se lee.

Camilo Blanes reaparece con buen aspecto junto a su madre Lourdes Ornelas.
Camilo Blanes reaparece con buen aspecto junto a su madre Lourdes Ornelas.

Al parecer, la rehabilitación de Camilo Blanes comenzó hace tiempo, sin embargo, el pasado 3 de marzo alertó a sus fans tras compartir una foto, todo parece indicar que antigua, con amigos en su casa y él son su imagen desmejorada.

Lee también:

Camilo Blanes con amigos.
Camilo Blanes con amigos.

Lourdes Ornelas conoció a Camilo Sesto a mediados de los años 70 en México, cuando ella tenía 17 años y él 29, en ese entonces, trabajaba como asistente personal de la cantante Lucía Méndez.

En el pasado, Ornelas dijo públicamente que quería ayudar a su hijo, pero éste no se lo permitió; tal parece que la relación entre madre e hijo ha mejorado desde diciembre, cuando Blanes fue hospitalizado tras una crisis de salud y fue su madre quien no lo dejó solo.

Lee también:

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Critican el rostro de Galilea Montijo y la llaman “la segunda Ninel Conde” por abuso de cirugías: así respondió. Foto: Tomada de Youtube Programa Hoy / Instagram @galileamontijo

Critican el rostro de Galilea Montijo y la llaman “la segunda Ninel Conde” por abuso de cirugías: así respondió

Pati Chapoy defiende a Christian Nodal tras acusaciones de “deudor alimentario”: “Nos consta que sí paga”. Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL / EFE

Pati Chapoy defiende a Christian Nodal tras acusaciones de “deudor alimentario”: “Nos consta que sí paga”

¿Quién es Miguel Gallego El hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula que cumplió 19 años y creció lejos de la fama. Foto: EFE/ EFE/Miguel Rajmil

¿Quién es Miguel Gallego? El hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula cumple 19 años: así luce comparado con “El Sol” a su misma edad

“La otra artista”: Kunno provoca ola de críticas tras comentario sobre Cazzu y el romance de Nodal con Ángela. Foto: Instagram Kunno / EFE/ Mario Guzmán

“La otra artista”: Kunno provoca ola de críticas tras comentario sobre Cazzu y el romance de Nodal con Ángela

Kylie Jenner enciende el internet con atrevida sesión con look transparente y lencería a la vista. Foto: Instagram

Kylie Jenner enciende el internet con atrevida sesión con look transparente y lencería a la vista

[Publicidad]