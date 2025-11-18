Más Información

El Louvre enfrenta presiones por seguridad y estructura; Cultura francesa pide calma y reparaciones escalonadas

El Diccionario de Cambridge elige "parasocial" como la palabra del año 2025

Con obras de Rivera, Tamayo y Goeritz, la Galería de Arte Mexicano cierra festejos por sus 90 años

“Hemos visto que el populismo ha ganado terreno”: David Rieff

"Sembrar cultura en una tierra sin ley es simulatorio e hipócrita": voces sobre el plan cultural para Michoacán

“Totalitarismos permean las redes sociales”: Rob Riemen

La alerta por el estado de salud de está presente entre los fans del cantante Camilo Sesto, en redes sociales, donde Blanes, el único hijo de Sesto, comparte en perturbadoras fotos cómo es su día a día, que padece desde hace un par de años.

, camino que comenzó de la mano de su padre, pero que interrumpió tras la muerte del cantante en 2019; el llamado Camilín tenía claro que quería llenar de orgullo a su papá, quien fue su inspiración.

"Mi padre me inspiró por todo lo que logró a través de los años, gracias a las nuevas tecnologías y a los videos del YouTube puedo ver el fenómeno que fue Camilo Sesto para América y Europa en los años 70 y 80", reflexionó en su momento.

Pero algo pasó con las prioridades de Blanes, quien presentó problemas de adicción a la par de un deterioro mental que quedó evidenciado en su cuenta de Instagram donde compartió junto a publicaciones extrañas, confesiones de su estado de soledad.

El preocupante mensaje del Hijo de Camilo Sesto

Junto a una serie de fotos en las que aparece con lencería femenina, Camilo Blanes, que ahora se hace llamar Sheila Devil, aparece junto a un hombre, en una de las fotos escribió: "Y con eso y Bizum, hasta nunca".

Camilo Blanes alerta a seguidores con esta publicación en Instagram.
El mensaje fue tomado por algunos con preocupación, pues desde hace meses se sospecha que el estado de Blanes podría llevarlo a una situación crítica hasta de intentar quitarse la vida, por lo que fans de su padre Camilo Sesto han pedido ayuda especializada para Camilín.

Camilo Blanes, el hijo de Camilo Sesto preocupa por fotos compartidas en Instagram.
En febrero de 2025, tras dos años inmiscuido en temas de adicciones, Camilín fue; los agentes encontraron varios gramos de cocaína entre las pertenencias de Devil, por lo que fue acusado de tráfico.

“Estaba en la calle y de repente los policías notaron que estaba haciendo algo raro, pero no sabían muy bien lo que era. La registran y encuentran 12 gramos de cocaína. Por ley, sólo puedes llevar siete y medio“, se reveló entonces.

Blanes vive en la mansión que le heredó su padre, aunque la propiedad ha perdido el esplendor de sus mejores años, .

