La alerta por el estado de salud de Camilo Blanes está presente entre los fans del cantante Camilo Sesto, en redes sociales, donde Blanes, el único hijo de Sesto, comparte en perturbadoras fotos cómo es su día a día, entre excesos y una evidente depresión que padece desde hace un par de años.

Blanes tenía todo para triunfar en la música, camino que comenzó de la mano de su padre, pero que interrumpió tras la muerte del cantante en 2019; el llamado Camilín tenía claro que quería llenar de orgullo a su papá, quien fue su inspiración.

"Mi padre me inspiró por todo lo que logró a través de los años, gracias a las nuevas tecnologías y a los videos del YouTube puedo ver el fenómeno que fue Camilo Sesto para América y Europa en los años 70 y 80", reflexionó en su momento.

Pero algo pasó con las prioridades de Blanes, quien presentó problemas de adicción a la par de un deterioro mental que quedó evidenciado en su cuenta de Instagram donde compartió junto a publicaciones extrañas, confesiones de su estado de soledad.

El preocupante mensaje del Hijo de Camilo Sesto

Junto a una serie de fotos en las que aparece con lencería femenina, Camilo Blanes, que ahora se hace llamar Sheila Devil, aparece junto a un hombre, en una de las fotos escribió: "Y con eso y Bizum, hasta nunca".

Camilo Blanes alerta a seguidores con esta publicación en Instagram.

El mensaje fue tomado por algunos con preocupación, pues desde hace meses se sospecha que el estado de Blanes podría llevarlo a una situación crítica hasta de intentar quitarse la vida, por lo que fans de su padre Camilo Sesto han pedido ayuda especializada para Camilín.

Camilo Blanes, el hijo de Camilo Sesto preocupa por fotos compartidas en Instagram.

En febrero de 2025, tras dos años inmiscuido en temas de adicciones, Camilín fue detenido en Madrid por tráfico de drogas; los agentes encontraron varios gramos de cocaína entre las pertenencias de Devil, por lo que fue acusado de tráfico.

“Estaba en la calle y de repente los policías notaron que estaba haciendo algo raro, pero no sabían muy bien lo que era. La registran y encuentran 12 gramos de cocaína. Por ley, sólo puedes llevar siete y medio“, se reveló entonces.

Blanes vive en la mansión que le heredó su padre, aunque la propiedad ha perdido el esplendor de sus mejores años, ahora luce deteriorada y llena de basura.

